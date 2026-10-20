"Nekad neaizmirsīšu cīņu ar šo monstru!" Austrālijā izvilkts rekordliels upes plēsējs
Austrālijas makšķernieks Keisijs Parkinsons ir uzstādījis jaunu nacionālo rekordu, vienatnē izvelkot teju pusotru metru garu Marejas upes asari. Zivs izmēri izrādījās tik iespaidīgi, ka to pat bija grūti iemūžināt vienā fotogrāfijā, vēsta Vācijas izdevums "Bild".
Makšķernieks savu mūža lomu izvilka Marejas upē makšķerējot no laivas un izmantojot īpašu mākslīgo mānekli, kas imitē nelielas zivtiņas kustības. Drīz pēc iemetiena makšķere strauji saliekusies, un sākusies smaga cīņa ar lielo plēsēju.
Pēc tam, kad ar milzu pūlēm zivs tika ievilkta laivā, veiktie mērījumi atklāja, ka tās garums sasniedz 135,7 centimetrus, kas ir jauns Austrālijas rekords. Līdzšinējais Parkinsona personīgais sasniegums bija 130 centimetrus gara zivs.
"Es joprojām nespēju noticēt, cik patiesībā liela bija šī zivs. Tā burtiski sagrāva manu personīgo rekordu. To, kā turēt āķī šāda izmēra zivi, es neaizmirsīšu nekad," savā "Instagram" kontā emocijās dalījās makšķernieks.
Sarunā ar laikrakstu "Bild" austrālietis neslēpa, ka cīņa prasījusi ārkārtīgi daudz spēka. "Tajā rītā es kopumā noķēru trīs lielas zivis, bet šī bija pati lielākā. Pēc tam biju pamatīgi izsmelts un tāds esmu joprojām," atzina Parkinsons.
Eksperti īpaši izceļ makšķernieka meistarību. "Tas, ka viņš pilnīgi bez palīdzības spēja šo gigantu ievilkt laivā, padara šo lomu vēl jo ievērojamāku," norāda speciālisti.
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Arī sociālo tīklu lietotāji neslēpa izbrīnu, komentāros veltot makšķerniekam apsveikumus un jautājot: "Kur pie velna var izvilkt šādu briesmoni?"
Marejas asaris ir viena no lielākajām saldūdens zivīm Austrālijā, kas mīt Marejas upes deltā, aptuveni 75 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Adelaidas. Lielākie eksemplāri bieži pārsniedz metra garumu un var svērt līdz pat 45 kilogramiem.
Tā kā šī zivju suga ir apdraudēta un ir aizsargājama uz to attiecas obligāts "noķer un atlaid" princips. Pēc loma nomērīšanas un iemūžināšanas fotogrāfijās Parkinsons zivi saudzīgi ielaidis atpakaļ ūdenī.