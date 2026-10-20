NATO simulācijā izspēlē krīzi Kaļiņingradā un atklāj Krievijas vājās vietas
Lietuvā rīkotā militārajā simulācijā izspēlēta sacelšanās Kaļiņingradas apgabalā, kas Krieviju varētu novest līdz plaša mēroga konfliktam ar NATO, vēsta britu medijs “Sky News”.
Simulācija bija viena no trim militārajām krīzes spēlēm, ko Lietuvā organizēja "Baltijas Starptautiskais drošības centrs" un ISM Universitāte. Tajās piedalījās ārvalstu eksperti, bijušie diplomāti un aizsardzības jomas speciālisti no Lielbritānijas, kā arī citām Eiropas valstīm.
Saskaņā ar izspēlēto scenāriju, Kaļiņingradas apgabalā – Krievijas eksklāvā, kas robežojas ar Lietuvu un Poliju, un kurā dzīvo ap miljons cilvēku, – uzliesmo nemieri. To organizatori apzināti cenšas izprovocēt sadursmi ar NATO spēkiem, cerot šādā veidā piespiest Maskavu tieši iejaukties konfliktā.
Šī krīzes izspēle pētniekiem sniedza iespēju izvērtēt, cik ievainojams un vājš ir kļuvis iepriekš stingri militarizētais Kaļiņingradas reģions apstākļos, kad ievērojama daļa tā karaspēka un bruņojuma ir pārsviesta karadarbībai Ukrainā.
Britu žurnālists un Krievijas jautājumu eksperts Edvards Lūkass, kurš piedalījās mācību organizēšanā, norādīja, ka Baltijas valstis ir pilnībā gatavas atvairīt iespējamo agresiju. “Viņi ir ārkārtīgi modri un gatavi aizsargāties. Viņiem šeit ir sabiedrotie, kuri iesaistīsies cīņā jau no pirmajām minūtēm, un Putins to ļoti labi zina,” uzsvēra Lūkass.
Savukārt bijusī NATO preses pārstāve Oana Lungesku, kura piedalījās simulācijas izvērtēšanā, par galveno atziņu nosauca nepieciešamību sabiedrotajiem spēt zibens ātrumā koordinēt savu rīcību. “Notikumi var eskalēties vienā acumirklī,” viņa brīdināja, akcentējot, cik izšķiroša nozīme šādās krīzēs ir operatīvai lēmumu pieņemšanai un NATO spēku tūlītējai kaujas gatavībai.