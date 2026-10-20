Haoss Madridē: policija ar stekiem brutāli izklīdina skolotāju demonstrāciju
Policija Madridē pirmdien ar stekiem vērsās pret streikojošu skolotāju demonstrāciju, kuras dalībnieki protestēja pret Madrides reģiona valdības vadītājas Isabelas Diasas Ajuso izglītības politiku.
Simtiem demonstrantu Madrides centrā bloķēja ieejas Santonjas pilī, kur konservatīvā politiķe Ajuso piedalījās kādā pasākumā. Policija vērsās pret demonstrantiem, lai atbrīvotu pieeju ēkai.
Ajuso apsūdzēja Spānijas premjeru sociālistu Pedro Sančesu un "antidemokrātiskos kreisos", ka tie vada "personīgas un institucionālas vajāšanas stratēģiju" pret viņu.
Aptuveni 200 skolotāju arī bloķēja automaģistrāli A-3 Madrides nomalē, izmantojot skolas solus un krēslus. Šis protests beidzās pēc aptuveni vienas stundas.
Madrides reģiona izglītības ministre Mersedesa Sarsaleho atcēla plānotu vizīti skolā saspīlētās gaisotnes dēļ.
Skolotāji pieprasīja lielāku personālu un finansējumu valsts izglītībai, mazāku skolēnu skaitu klasēs un labākus darba apstākļus.
Pagājušajā trešdienā Madrides reģionā sākās streiks uz nenoteiktu laiku. Arodbiedrības apsūdz konservatīvo reģiona valdību par nevēlēšanos iesaistīties sarunās par to prasībām.
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Streika pirmajā dienā Madrides Komplutenses universitātes studentu pilsētiņā notika policijas operācija, kurā tika aizturēti pieci cilvēki un vairāki tika ievainoti.
Policija ir sākusi iekšēju izmeklēšanu pēc tam, kad šīs operācijas fotoattēli izraisīja sabiedrības sašutumu.