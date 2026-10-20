Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Vardarbīgo protestu laikā Francijā izlaupīti „Louis Vuitton”, „Dior” un „Rolex” veikali
Pasaulslaveni luksusa zīmolu veikali, tostarp "Louis Vuitton", "Christian Dior" un "Rolex", kļuvuši par galveno mērķi vandāļiem un marodieriem Francijā.
Lielākie luksusa preču veikalu postījumi fiksēti valsts lielākajās pilsētās. Marseļā kāda maskētu personu grupa, izmantojot metāla vārtus, brutāli izsitusi "Louis Vuitton" veikala stikla vitrīnu. Uzbrucēji ielauzās telpās un masveidā nolaupīja dārgas dizaineru preces, rotaslietas un ekskluzīvus apģērbus. Tāpat Marseļā uzbrukts "Rolex" pulksteņu veikalam, no kura iznesti tūkstošiem vērti laikrāži, savukārt galvaspilsētā Parīzē pūlis izdemolējis "Christian Dior" veikalu.
Šī mērķtiecīgā luksusa zīmolu iznīcināšana un laupīšana ir radījusi katastrofālas finansiālās sekas. Pēc Francijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sākotnējām aplēsēm, no grautiņiem varētu būt cietuši vairāk nekā 2000 dažādu veikalu un tirdzniecības vietu, bet kopējie zaudējumi jau tagad mērojami simtiem miljonos eiro.
Kā norāda varasiestādes, vardarbība uzliesmojusi uz sākotnēji miermīlīgu protestu fona. Akcijas sākās jau pirms vairākām nedēļām kā skolēnu un studentu demonstrācijas par mācību apstākļu uzlabošanu, taču drīz vien tām pievienojās citas, daudz agresīvākas sabiedrības grupas.
Francijas iekšlietu resora pārstāvis Lorāns Nunjess paziņojis, ka šobrīd ielās vērojama "ievērojama kreiso radikāļu kustības mobilizācija", kas izmanto jauniešu protestus kā aizsegu noziegumiem. Pēc viņa teiktā, atsevišķās lielpilsētās policija vienkārši nebija gatava šādam vardarbības un laupīšanu mērogam.
Mēģinot apspiest grautiņus, likumsargi nedēļas nogalē visā valstī aizturējuši gandrīz 2400 cilvēku. Šajās sadursmēs cietuši aptuveni tūkstoš policistu, no kuriem septiņi guvuši smagus ievainojumus.