ASV sūtnis Stīvs Vitkofs dodas uz Eiropu.
Pasaulē
Šodien 07:31
ASV sūtnis Stīvs Vitkofs dodas uz Eiropu, lai tiktos ar Ukrainas un Krievijas līderiem
ASV sūtnis Stīvs Vitkofs dodas uz Eiropu, lai tiktos ar Ukrainas un Krievijas līderiem, pirmdienas vakarā ziņoja izdevums "Axios".
"Sarunās piedalīsies Ukraina, Eiropas sabiedrotie un ASV, lai izstrādātu miera priekšlikumu, ko iesniegt Krievijai," atsaucoties uz anonīmu ASV amatpersonu, ziņoja "Axios".
Plānots, ka Vitkofs vispirms apmeklēs Oslo, kur šodien tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Norvēģijas premjerministru Jūnasu Gāru Stēri. Sarunās piedalīsies arī Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Polijas pārstāvji, kā arī NATO un citi Eiropas līderi, izdevumam pastāstīja amatpersona.
Pēc tam Vitkofs plāno doties uz Krieviju, kur viņš cer tikties ar diktatoru Vladimiru Putinu un izklāstīt savas idejas, atklāja amatpersona.