Zemes nogruvumā Kolumbijas zeltraktuvēs dzīvi aprakti vismaz 14 cilvēki
Kolumbijas dienvidrietumos ir noticis nogruvums nelegālā zeltraktuvē, kurā gājuši bojā 14 cilvēki, bet ievainoti septiņi, pirmdien paziņoja reģionāla amatpersona.
Nogruvums notika nomaļā rajonā, kuru kontrolē bruņoti grupējumi, raidsabiedrībai "Caracol" paziņoja Narinjo departamenta miera un drošības sekretārs Alekss Gonsaless.
Sākotnēji bija ziņots par 12 līdz 15 cilvēku pazušanu bez vēsts. Gonsaless, minot jauno upuru skaitu, piebilda, ka iespējamo izdzīvojušo meklēšana ir pabeigta.
Glābšanas vienībām bija grūti sasniegt šo vietu sarežģīta reljefa un noziedzīgu grupējumu klātbūtnes dēļ, paziņoja gubernatora birojs.
"Kopienām nav citu ekonomisku alternatīvu bez šīm ārkārtīgi riskantajām darbībām. Tradicionāla maza mēroga kalnrūpniecība ir praktiski izzudusi," sacīja ziņu avots gubernatora birojā.
Narinjo departaments pie Ekvadoras robežas ir nelegālas kalnrūpniecības karstais punkts. Bruņotie grupējumi kontrolē nelegālo zelta tirdzniecību, kā arī iesaistās narkotiku tirdzniecībā un izspiešanā.