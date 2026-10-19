"Tie nav atsevišķi noziegumi!" Lietuvas ārlietu ministrs brīdina par Krievijas operācijām Eiropā
Mēģinājums aizdedzināt satelītinterneta sistēmas "Starlink" iekārtas Viļņā ir daļa no Krievijas īstenotajām operācijām pret Eiropas valstīm, pirmdien paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.
"Mēs redzam koordinētas darbības, kas vērstas pret kritisko infrastruktūru, kas saistīta ar atbalstu Ukrainai, loģistikas ķēdēm un citiem svarīgiem objektiem. Tie nav atsevišķi noziegumi. Tā ir daļa no Krievijas plašākās hibrīdkampaņas pret Eiropu, kuras mērķis ir iebiedēt sabiedrotos, mazināt atbalstu Ukrainai un pārbaudīt mūsu noturību," sacīja Budris, tiekoties ar Vācijas Bundestāga valdošās koalīcijas deputātiem.
Budris Viļņā tikās ar kristīgo demokrātu un kristīgo sociālistu frakcijas priekšsēdētāju Torstenu Freju un sociāldemokrātu frakcijas priekšsēdētāju Matiasu Mīršu. Viņš sacīja, ka atbildei uz šādām darbībām jāietver ciešāka sadarbība starp sabiedrotajiem, pastiprināta modrība un spēcīgāks atbalsts Ukrainai.
Naktī uz svētdienu Viļņā tika mēģināts aizdedzināt datu centra uzņēmuma "Delska" teritorijā esošu ASV uzņēmuma "SpaceX" noliktavu, kurā atradās "Starlink" aprīkojums.
Budra un Vācijas parlamenta pārstāvju tikšanās laikā tika pārrunāta arī Lietuvas un Vācijas sadarbība aizsardzības jomā. Budris sacīja, ka Eiropas drošības, aizsardzības un noturības stiprināšana būs viena no galvenajām Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2027. gadā prioritātēm.
Politiķi apsprieda Vācijas 45. bruņotās brigādes izvietošanu Lietuvā. Budris teica, ka infrastruktūras projektu īstenošana norit pēc plāna, un Lietuvas mērķis ir nodrošināt brigādes pilnīgu izveidi līdz 2027. gada beigām. Tiek veicināta arī vācu valodas apguve, kā arī tiek uzlaboti apstākļi vācu karavīru un viņu ģimeņu integrācijai, tostarp paplašinot vācu skolu Viļņā. Pašlaik Lietuvā dienē aptuveni 2000 vācu karavīru.
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Tikšanās laikā tika apspriestas arī iespējas paplašināt Lietuvas un Vācijas sadarbību aizsardzības nozarē, investīcijās, inovācijās un progresīvajās tehnoloģijās, kā arī gaidāmo divpusējo projektu īstenošana.