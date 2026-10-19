Gribēja tikai patrenēties braukšanā, bet viss beidzās pie lidostas skrejceļa - atklājas Leipcigas incidenta detaļas
Saistībā ar Leipcigas lidostas drošības žoga sabojāšanu Leipcigas policijā pieteikušies divi sīrieši, pirmdien pavēstīja Saksijas policija.
20 un 32 gadus vecie vīrieši ieradās kopā ar advokātiem.
20 gadus vecais vīrietis bijis pie stūres, lai gan viņam nav autovadītāja apliecības, sacīja viņa advokāts. Zaudējot kontroli pār auto, viņš izlauzis žogu pie skrejceļa un pēc tam aizbēdzis no notikuma vietas.
"Audi" markas automašīnu no notikuma vietas aizvedis evakuators.
32 gadus vecais sīrietis, kas sevi dēvēja par auto īpašnieku, nesniedza nekādu papildu informāciju par notikušo.
Ziņu aģentūra DPA, atsaucoties uz avotiem drošības dienestos, min arī citas detaļas.
Cilvēki, kas ieradušies policijā, liecinājuši, ka 20 gadus vecais jaunietis vēlējies patrenēties braukšanā pirms eksāmena autovadītāja tiesību iegūšanai un nav spējis savaldīt automašīnu.
Pēc prokuratūras rīkojuma veikta kratīšana 20 gadus vecā sīrieša dzīvoklī. Pret viņu tika uzsākta izmeklēšana saistībā ar automašīnas vadīšanu bez autovadītāja apliecības, kā arī saistībā ar to, ka viņš bez policijas atļaujas pametis negadījuma vietu.
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Attiecībā uz 32 gadus veco vīrieti policija pārbauda, vai viņš patiešām nodevis automašīnas vadību paziņam, kam nav autovadītāja tiesību.
Jau ziņots, ka naktī uz svētdienu tika konstatēts žoga bojājums pie Leipcigas lidostas skrejceļa. Saistībā ar šo incidentu lidostas ziemeļu daļas darbība tika uz laiku pārtraukta.
Šī situācija piesaistīja mediju uzmanību galvenokārt tādēļ, ka Leipcigas lidosta nesen bija kļuvusi par Krievijas sabotāžas akta mērķi.