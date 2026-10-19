Solīja nokļūšanu debesīs, bet lika badoties līdz nāvei: par 190 bērnu slepkavībām par vainīgu atzīts sektas līderis
Kenijā pirmdien, 19. oktobrī, tiesa par vainīgu 190 bērnu un viena pieaugušā slepkavībā atzinusi reliģiskās sektas līderi Polu Makenziju, kurš saviem sekotājiem iestāstījis, ka, atsakoties no ēdiena un nomirstot badā, viņi nokļūs debesīs. Šausminošais noziegums nāca gaismā 2023. gadā, kad Šakaholas mežā tika atklāti masu apbedījumi ar vairāk nekā 400 cilvēku mirstīgajām atliekām.
Bijušais taksometra vadītājs Pols Makenzijs vadīja reliģisko organizāciju “Good News International Church” jeb “Labo ziņu starptautiskā baznīca”. Viņš saviem sekotājiem sludināja, ka tuvojas pasaules gals un vienīgais veids, kā pirms tā nokļūt debesīs un satikt Jēzu, ir atteikties no ēdiena līdz pat nāvei.
Sektas līdera ietekmē veselas ģimenes pārcēlās uz nomaļu Šakaholas mežu Kenijas dienvidaustrumos, kur dzīvoja primitīvās nojumēs, nošķirtas no pārējās sabiedrības. Tur pieaugušie ne tikai paši atteicās no ēdiena, bet arī liedza to saviem bērniem, pakļaujot viņus nāvējošam badam.
Kā pirmdien vairāk nekā astoņas stundas ilgajā tiesas sēdē norādīja tiesnese Diāna Kavedza Močače, atsevišķos gadījumos bērni tika izolēti un atstāti bez pārtikas, kamēr viņu vecāki bezspēcīgi vai paklausīgi vēroja notiekošo.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Makenzijs izveidojis organizētu sistēmu, kuras ietvaros reliģiskās mācības tika izmantotas, lai piespiestu cilvēkus badoties līdz nāvei. Turklāt tika norīkoti uzraugi, kuri neļāva sektas dalībniekiem aizbēgt vai iegūt pārtiku.
Viena no satraucošākajām detaļām, kas atklājās izmeklēšanas laikā, bija sektas līdera izstrādātais nāves plāns. Saskaņā ar cilvēku liecībām, kuriem bijusi tieša informācija par sektas darbību, Makenzijs masveida badošanos bija iecerējis īstenot trīs posmos. Vispirms bija jāmirst bērniem, pēc tam sievietēm un jaunajiem vīriešiem, bet visbeidzot pārējiem vīriešiem.
Makenzijs arī aizliedza saviem sekotājiem sūtīt bērnus skolā un vērsties pie ārstiem slimības gadījumā. Viņš izglītības iestādes un slimnīcas dēvēja par sātaniskām.
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Sektas locekļi dzīvoja no polietilēna plēvēm un salmiem veidotās nojumēs. Apdzīvotās teritorijas Makenzijs bija sadalījis vairākās zonās, piešķirot tām Bībeles vietu nosaukumus, piemēram, Jeruzaleme un Jūdeja.
Par notiekošo varasiestādes pirmo reizi uzzināja 2023. gada martā, kad kāds vietējais iedzīvotājs vērsās policijā ar ziņojumu, ka viņa brālis un brāļa sieva pēc Makenzija norādījumiem mežā nobadinājuši savus bērnus. Makenzijs sākotnēji tika aizturēts, taču vēlāk atbrīvots pret drošības naudu. Pēc tuvinieku teiktā, sektas līderis pēc atbrīvošanas pat pārcēlis paša sludinātā pasaules gala datumu uz agrāku laiku.
2023. gada aprīlī viņš tika aizturēts atkārtoti, un policija sāka plašu Šakaholas meža pārmeklēšanu. Atklātais šokēja visu valsti. Seklos kapos tika atrastas simtiem cilvēku mirstīgās atliekas, tostarp ļoti daudzu bērnu.
Kopumā mežā atrasti vairāk nekā 400 cilvēku līķi. Daudzas mirstīgās atliekas bija tik stipri sadalījušās, ka izmeklētājiem izdevies identificēt tikai 26 mirušos.
Pirmdien pasludinātais spriedums attiecas uz 191 cilvēka nāvi, bet pārējo nāves gadījumu izmeklēšana joprojām turpinās.
Makenzijs visas apsūdzības slepkavībā noliedza, apgalvojot, ka nav piespiedis savus sekotājus badoties. Tomēr tiesa šos argumentus noraidīja un viņu kopā ar 28 līdzgaitniekiem atzina par vainīgu.
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Sprieduma pasludināšanu Mombasas Augstākajā tiesā klātienē vēroja arī vairāku upuru tuvinieki. Viņu vidū bija 62 gadus vecais Francis Wanje, kurš sektas darbības dēļ zaudējis astoņus ģimenes locekļus, tostarp divus mazbērnus.
Vīrietis atzina, ka traģēdija viņa ģimenei radījusi smagus psiholoģiskus pārdzīvojumus un ka viņš ilgi gaidījis dienu, kad vainīgie beidzot stāsies tiesas priekšā. Pēc sprieduma pasludināšanas viņš pauda gandarījumu, ka taisnīgums ir panākts, un cerību, ka notikušais kalpos par brīdinājumu arī citiem.
Tikmēr pats Makenzijs tiesas sēdē sēdēja līdzās savai sievai, kura arī ir viena no apsūdzētajām. Kad tiesnese nosauca viņa vārdu, sektas līderis klusēja un nekustīgi raudzījās tālumā. Paredzēts, ka sods Makenzijam un viņa līdzgaitniekiem tiks paziņots 6. novembrī. Aizstāvība jau paziņojusi par nodomu spriedumu pārsūdzēt.
Traģēdija Kenijā izraisījusi plašu sašutumu arī tādēļ, ka Makenzijs varasiestāžu uzmanības lokā bija nonācis jau vairākus gadus pirms masu kapu atklāšanas. Vēl 2017. gadā policija pārmeklēja viņa vadītās organizācijas telpas, savukārt 2019. gadā varasiestādes slēdza Makenzija baznīcu. Pēc tam viņš pārcēla savu darbību uz nomaļo Šakaholas mežu. Kenijas prezidents Viljams Ruto 2023. gadā atzina, ka valsts iestādēm vajadzēja spēt novērst simtiem cilvēku nāvi, un uzņēmās politisko atbildību par notikušo.
Šī lieta valstī izraisījusi arī diskusijas par nepieciešamību stingrāk uzraudzīt reliģiskās organizācijas un to vadītājus.
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Tikmēr Makenzijam joprojām izvirzītas arī citas apsūdzības, tostarp ar terorismu saistītos noziegumos.
Prokuratūra uzskata, ka viņš pat apcietinājuma laikā turpinājis vadīt sektas darbību un devis norādījumus, kas saistīti ar vēl 52 cilvēku nāvi Kva Binzaro ciematā, aptuveni 30 kilometru attālumā no Šakaholas meža. Šajā lietā viņš savu vainu noliedz.