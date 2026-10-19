“Līgumi atrodas uz Hegseta galda, bet viņš tos neparaksta!” Zelenskis ceļ trauksmi par Ukrainai vitāli svarīgu ieroču piegāžu kavēšanu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien, 19. oktobrī, paziņojis, ka ASV Aizsardzības ministrija kavē Ukrainas aizsardzībai kritiski svarīgu ieroču piegādes, lai gan politiskās vienošanās par tām jau ir panāktas.
Pēc kārtējās Krievijas masveida raķešu un dronu apšaudes Zelenskis pirmdien sasaucis sanāksmi, lai izvērtētu situāciju Ukrainas reģionos, energoinfrastruktūras atjaunošanu un valsts pretgaisa aizsardzības stiprināšanu.
Sanāksmes laikā Ukrainas prezidents atklājis, ka vairākas iepriekš panāktās vienošanās ar starptautiskajiem partneriem joprojām nav īstenotas. Zelenskis norādījis, ka kavēšanās vērojama ASV Aizsardzības ministrijas līmenī, lai gan Ukraina jau iepriekš vienojusies par nepieciešamā bruņojuma piegādēm.
Prezidents uzdevis aizsardzības ministram, ārlietu ministram un prezidenta biroja pārstāvjiem steidzami risināt šo jautājumu ar starptautiskajiem partneriem.
Izdevums “The Kyiv Independent” pirmdien, atsaucoties uz augsta līmeņa Ukrainas amatpersonu un diviem militārajiem pārstāvjiem, ziņo, ka ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets kavējot ievērojamas “Patriot” pārtvērējraķešu partijas piegādi. “Līgumi par “Patriot” raķetēm atrodas uz Hegseta galda. Viņš tos neparaksta,” izdevumam atklājusi kāda Ukrainas amatpersona, kura vēlējusies palikt anonīma.
Pēc amatpersonas teiktā, par šīm raķetēm Ukrainas sabiedrotie jau ir samaksājuši.
Daļa bruņojuma tiek iegādāta NATO koordinētās iniciatīvas PURL ietvaros, kurā sabiedrotās valstis finansē ASV ražotu ieroču iegādi Ukrainai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zelenskis 18. oktobrī intervijā aģentūrai “Bloomberg” norādījis, ka Vašingtona apstiprinājusi tikai daļas jau apmaksāto raķešu piegādi. Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, ASV pašlaik piegādā tikai aptuveni 12 “Patriot” pārtvērējraķetes mēnesī, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekš.
Ukrainas amatpersonām radušās aizdomas, ka piegāžu kavēšana varētu būt apzināts politiska spiediena instruments.
Tomēr ASV valdības pārstāvis šādus apgalvojumus “The Kyiv Independent” noraidījis, norādot, ka tie neatbilst patiesībai. Savukārt NATO pārstāvis uzsvēris, ka PURL iniciatīvas ietvaros piegādes Ukrainai turpinās, tostarp tiek piegādāts pretgaisa aizsardzības aprīkojums.
Papildu sarežģījumus Ukrainas bruņotajiem spēkiem radot satelītsakaru sistēmu “Starlink” un “Starshield” darbības ierobežojumi.
Zelenskis paziņojis, ka atsevišķos frontes iecirkņos sistēmu darbība tiek pārtraukta, kad transportlīdzekļu vai bezpilota lidaparātu pārvietošanās ātrums sasniedz aptuveni 130–161 kilometru stundā. Šādi ierobežojumi apgrūtina militāro loģistiku un noteiktu dronu izmantošanu, tostarp tādu, kas paredzēti Krievijas ātro uzbrukuma bezpilota lidaparātu pārtveršanai.
Lai gan pagājušās nedēļas beigās sākta pakalpojuma darbības atjaunošana, Ukrainas prezidents norādījis, ka problēmas joprojām nav pilnībā atrisinātas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zelenskis uzsvēris, ka šie jautājumi atkārtoti jāapspriež ar partneriem visos līmeņos, jo pretgaisa aizsardzībā izšķiroša nozīme ir reaģēšanas ātrumam.
Satraucošie paziņojumi izskanējuši pēc kārtējā Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainai naktī uz 19. oktobri. Saskaņā ar Zelenska sniegto informāciju Krievijas triecienos cietušas 28 elektroapakšstacijas un citi kritiski svarīgi energoinfrastruktūras objekti.
Uzbrukuma laikā Krievija raidījusi 16 ballistiskās raķetes uz Kijivu un tās apkārtni, kā arī vairāk nekā 200 dronu pret dažādiem Ukrainas reģioniem. Bez elektroapgādes palikušas vairāk nekā pusmiljons mājsaimniecību. Daudzviet traucēta arī siltuma un ūdens padeve.
Enerģētikas uzņēmumu darbinieki sākuši bojāto objektu atjaunošanu, savukārt valstī ieviesti elektroenerģijas piegādes ierobežojumi.
Zelenskis arī atklājis, ka Ukraina pirms pirmā Krievijas ballistisko raķešu trieciena nav saņēmusi savlaicīgu brīdinājumu no starptautiskajiem partneriem.
Ukrainas Gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats apstiprinājis, ka informācija par pirmo uzbrukuma vilni nav saņemta, lai gan par nākamo uzbrukumu brīdinājums bijis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
ASV valsts sekretārs Marko Rubio savukārt noliedzis, ka Vašingtona būtu pārtraukusi izlūkošanas informācijas nodošanu Ukrainai.
Ukrainas prezidents uzsvēris, ka pašreizējā situācijā īpaši svarīgi ir paātrināt pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu piegādes, lai pasargātu iedzīvotājus un kritiski svarīgo infrastruktūru no turpmākiem Krievijas uzbrukumiem.