Izplatās satraucošas ziņas par Kima Čenuna veselību - Ziemeļkorejas diktators, iespējams, atrodas komā
Sociālajos tīklos izplatījušās ziņas, ka Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, iespējams, pārcietis asinsizplūdumu smadzenēs un atrodas komā. Saskaņā ar neapstiprinātiem apgalvojumiem diktators steidzami nogādāts Ķīnā, kur viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība, vēsta britu tabloīds “The Sun”.
Kā pirmdien, 19. oktobrī, vēsta “The Sun”, internetā parādījušies apgalvojumi, ka 42 gadus vecais Ziemeļkorejas vadonis piedzīvojis nopietnu asinsizplūdumu smadzenēs, pēc kura nonācis komā.
Saskaņā ar sociālajos tīklos izplatīto informāciju Kims Čenuns esot slepeni izvests no Ziemeļkorejas un nogādāts Pekinā, jo Phenjanā neesot pietiekami modernu medicīnas iestāžu, lai nodrošinātu viņam nepieciešamo ārstēšanu.
Tiek apgalvots, ka diktators nogādāts Pekinas Savienības Medicīnas koledžas slimnīcā, kur viņam veikta neatliekama ārstēšana.
Tomēr ne Ziemeļkorejas, ne Ķīnas varasiestādes šādu informāciju nav apstiprinājušas.
Spekulācijas par viņa veselību pastiprinājušās pēc tam, kad Ziemeļkorejas līderis vairākas dienas nav redzēts jaunos publiskos pasākumos. Pēdējā zināmā viņa publiskā parādīšanās notikusi 11. oktobrī, kad Kims Čenuns kopā ar sievu un meitu apmeklēja jauno Nacionālās aizsardzības revolūcijas muzeju Phenjanā.
Ziemeļkorejas eksperts Benedikts Rodžerss intervijā “The Sun” norādījis, ka līdzīgas baumas par diktatora nāvi vai smagu saslimšanu izplatījušās arī agrāk.
Eksperts skaidro, ka Ziemeļkorejā augstākā līdera nāves gadījumā parasti tiek organizētas plašas publiskas sēras – ielās pulcējas raudoši cilvēki, bet valsts televīzijas diktori par notikušo ziņo emocionālā tonī. Pagaidām nekas tāds Ziemeļkorejā nav novērots.
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Rodžerss pieļauj, ka režīms varētu publiskot jaunus attēlus vai video ar Kimu Čenunu, lai kliedētu izplatījušās baumas.
Neapstiprinātās ziņas par diktatora veselību atkal aktualizējušas jautājumu par to, kurš varētu pārņemt varu valstī, ja Kims Čenuns vairs nespētu pildīt savus pienākumus.
Par vienu no iespējamajām varas pārņēmējām tiek uzskatīta viņa jaunākā māsa Kima Jočena, kurai jau pašlaik ir ievērojama politiskā ietekme.
Viņa regulāri nāk klajā ar paziņojumiem ārpolitikas un drošības jautājumos. Arī pirmdien Kima Jočena brīdinājusi, ka Ziemeļkoreja apsver iespēju izvietot papildu taktiskos ieročus pie Dienvidkorejas robežas.
Tikmēr arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arī Kima Čenuna aptuveni 13 gadus vecajai meitai Kimai Džuei, kura pēdējos gados regulāri redzama līdzās tēvam nozīmīgos militāros un valsts pasākumos. Dienvidkorejas izlūkdienests iepriekš pieļāvis, ka meitene varētu tikt gatavota valsts vadītājas lomai, tomēr oficiāli par Kima Čenuna pēcteci viņa nav pasludināta.
Šī nav pirmā reize, kad pasaulē izplatās satraucošas ziņas par Ziemeļkorejas līdera veselības stāvokli.
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2020. gada aprīlī pēc vairāk nekā 20 dienas ilgas prombūtnes publiskajā telpā parādījās dažādas ziņas par iespējamu smagu saslimšanu, sirds operāciju un pat diktatora nāvi.
Tomēr maija sākumā Ziemeļkorejas valsts mediji publicēja fotogrāfijas, kurās Kims Čenuns redzams piedalāmies mēslojuma rūpnīcas atklāšanā, tādējādi kliedējot baumas par viņa nāvi.
Jautājumi par diktatora veselību aktualizēti arī pēdējo nedēļu laikā. Septembra beigās Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests informēja parlamenta deputātus, ka Ziemeļkorejas līderis sver aptuveni 140 kilogramus un aptaukošanās dēļ viņam pastāv paaugstināts sirds un asinsvadu slimību risks.
Vienlaikus izlūkdienests toreiz norādīja, ka nav konstatētas būtiskas pazīmes, kas liecinātu par nopietniem veselības traucējumiem.