Pēc 30 gadiem Raulu Kastro vēlas saukt pie atbildības par četru cilvēku nāvi.
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Šodien 21:22
ASV izdots bijušā Kubas prezidenta Raula Kastro apcietināšanas orderis
ASV Floridas štata ģenerālprokurors pirmdien izdeva bijušā Kubas prezidenta Raula Kastro apcietināšanas orderi saistībā ar štata apsūdzībām slepkavībā, kas ir līdzīgas šogad izvirzītajām federālajām apsūdzībām.
95 gadus vecais Kastro izsludināts meklēšanā saistībā ar apsūdzībām slepkavībā par 1996. gada 24. februārī notikušo divu civilo lidmašīnu notriekšanu.
Tās piederēja organizācijai "Brothers to the Rescue", kas palīdzēja kubiešiem bēgt uz Floridu.
"Rauls Kastro aukstasinīgi pavēlēja nogalināt četrus Floridas iedzīvotājus, un Florida nekad nepārtrauks centienus saukt pie atbildības par šo komunistisko sazvērestību," paziņojumā pauda Floridas ģenerālprokurors Džeimss Atmaiers.
Kastro maijā tika izvirzītas federālās apsūdzības saistībā ar šiem notikumiem.
Kubas prezidents Migels Diass Kanels paudis, ka ASV federālajām apsūdzībām Kastro neesot juridiska pamata un ka tās esot mēģinājums "attaisnot bezjēdzīgo militāro agresiju pret Kubu".