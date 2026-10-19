Krievija ar dronu uzbrukusi parkam Ukrainā – nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni
Foto: AFP/Scanpix
Krievijas drons trāpījis parkā, kur atradās ģimenes ar bērniem.
Pasaulē

Krievija ar dronu uzbrukusi parkam Ukrainā - nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krievijas drona uzbrukumā Ukrainas Harkivas apgabala Nova Vodolahas pilsētciemata centrālajā parkā pirmdien nogalināti seši un ievainoti 15 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.

Krievija ar dronu uzbrukusi parkam Ukrainā – nogal...

Starp nogalinātajiem ir trīs bērni, no kuriem viens ir zīdainis, kā arī divas sievietes. Ievainoto vidū ir septiņi bērni.

"Okupanti ar bezpilota lidaparātu deva triecienu Nova Vodolahas centrālajam parkam - brīdī, kad tur atradās daudz cilvēku, tostarp ģimenes ar bērniem," platformā "Telegram" ierakstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ivans Vihivskis. "Uzbrukums bērniem, kam nebija nekādas militārās jēgas," piebilda ministrs.

Uz traģēdiju reaģējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš notikušo nosaucis par "tīru zvērību". 

"Krievijas Shahed drons trāpīja tieši cilvēkiem – parkā pie parastas kafejnīcas," norādīja prezidents. Viņš atklāja, ka bojāgājušo vidū ir arī mazā Andželīna, kura piedzima 2025. gada augustā un uzbrukuma brīdī atradās bērnu ratiņos. Viņas māte Inna vēlāk mirusi slimnīcā. 

Nogalināta arī 11 gadus veca meitene. Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai steidzami nepieciešama spēcīgāka pretgaisa aizsardzība, un aicināja starptautisko sabiedrību saglabāt sankcijas pret Krieviju, kamēr turpinās civiliedzīvotāju nogalināšana. "Ukraina vēlas mieru. Tā ir Krievija, kas visu šo laiku uzstājusi uz nogalināšanas turpināšanu. Pasaulei ir pietiekami daudz spēka, lai apturētu karu. Šis spēks beidzot ir jāizmanto – pret slepkavām," pauda Ukrainas prezidents.

Saskaņā ar Harkivas apgabala prokuratūras sniegtajām ziņām uzbrukums notika plkst. 16.30 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku.

Tēmas

UkrainaKrievijaKrievijas armijaVolodimirs ZelenskisTelegram

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