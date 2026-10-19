Krievija ar dronu uzbrukusi parkam Ukrainā - nogalināti seši cilvēki, tostarp trīs bērni
Krievijas drona uzbrukumā Ukrainas Harkivas apgabala Nova Vodolahas pilsētciemata centrālajā parkā pirmdien nogalināti seši un ievainoti 15 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Starp nogalinātajiem ir trīs bērni, no kuriem viens ir zīdainis, kā arī divas sievietes. Ievainoto vidū ir septiņi bērni.
A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
"Okupanti ar bezpilota lidaparātu deva triecienu Nova Vodolahas centrālajam parkam - brīdī, kad tur atradās daudz cilvēku, tostarp ģimenes ar bērniem," platformā "Telegram" ierakstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ivans Vihivskis. "Uzbrukums bērniem, kam nebija nekādas militārās jēgas," piebilda ministrs.
Uz traģēdiju reaģējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš notikušo nosaucis par "tīru zvērību".
"Krievijas Shahed drons trāpīja tieši cilvēkiem – parkā pie parastas kafejnīcas," norādīja prezidents. Viņš atklāja, ka bojāgājušo vidū ir arī mazā Andželīna, kura piedzima 2025. gada augustā un uzbrukuma brīdī atradās bērnu ratiņos. Viņas māte Inna vēlāk mirusi slimnīcā.
Nogalināta arī 11 gadus veca meitene. Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai steidzami nepieciešama spēcīgāka pretgaisa aizsardzība, un aicināja starptautisko sabiedrību saglabāt sankcijas pret Krieviju, kamēr turpinās civiliedzīvotāju nogalināšana. "Ukraina vēlas mieru. Tā ir Krievija, kas visu šo laiku uzstājusi uz nogalināšanas turpināšanu. Pasaulei ir pietiekami daudz spēka, lai apturētu karu. Šis spēks beidzot ir jāizmanto – pret slepkavām," pauda Ukrainas prezidents.
Saskaņā ar Harkivas apgabala prokuratūras sniegtajām ziņām uzbrukums notika plkst. 16.30 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku.