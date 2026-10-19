"Putinam nav vietas pie viena galda ar Trampu un Sji!" Ukraina asi reaģē uz Kremļa ieceri
Foto: ZUMAPRESS.com
Ukraina nāk klajā ar skarbu brīdinājumu par Putina iecerēto tikšanos ar Trampu un Sji.
Pasaulē

"Putinam nav vietas pie viena galda ar Trampu un Sji!" Ukraina asi reaģē uz Kremļa ieceri

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās nesekmēs kara izbeigšanu Ukrainā, pirmdien platformā "Telegram"uzsvēra Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, šādu nostāju paužot pēc mediju ziņām, ka ideju par trīspusēju samitu izteicis Krievijas diktators Vladimirs Putins.

"Putinam nav vietas pie viena galda ar Trampu un S...

"Trīspusēja Ukrainas, ASV un Krievijas līderu tikšanās varētu palīdzēt ātrāk izbeigt karu. Trīspusēja Krievijas, Ķīnas un ASV līderu tikšanās sniegtu tikai pretēju rezultātu - mudinātu Putinu turpināt šo karu," skaidroja ministrs.

"Putina uzaicināšana uz šādu tikšanos tikai pastiprinātu viņa lieluma māniju un piešķirtu viņam nozīmi, ko viņš nav pelnījis," pauda Sibiha.

Putins "nav pasaules līderis, bet gan kara noziedznieks. Savukārt Krievija nav pasaules lielvara, bet gan pasaules problēma", norādīja ministrs.

Krievijas ekonomika ir vismaz 13 reizes mazāka par ASV ekonomiku un astoņas reizes mazāka par Ķīnas ekonomiku, un tā turpina sarukt, pauda Sibiha. "Atbilstoši jebkuriem pragmatiskiem vai morāliem kritērijiem Putinam nav vietas pie viena galda ar [ASV un Ķīnas] prezidentiem [Donaldu] Trampu un Sji [Dzjiņpinu]," rezumēja Ukrainas ārlietu ministrs.

Krievijas diktators varētu nopelnīt šādu vietu vienīgi ar nopietnu soli pretim mieram - piemēram, ar pagaidu pamieru, norādīja Sibiha.

"Tā vietā mēs redzam pretējo - terora pastiprināšanos pret civiliedzīvotājiem," uzsvēra ministrs.

Kremlis ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros, kas notiks 18. un 19. novembrī Šeņdžeņā Ķīnas dienvidos, vēsta "Wall Street Journal".

Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprinājis izdevumam, ka notiek apspriedes par iespējamu tikšanos.

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