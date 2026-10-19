Kalifornijas piekrastē notiek kas neparasts - okeānā pēkšņi parādās agrāk neredzēti viesi
ASV Kalifornijas piekrastē pēdējos mēnešos novērota neparasta parādība – okeāna ūdeņos parādās eksotiski jūras iemītnieki, kas parasti sastopami daudz siltākos reģionos.
Zinātnieki neparastās pārmaiņas saista ar šogad īpaši spēcīgo dabas parādību “El Nino”, kuras ietekmē Klusā okeāna siltie ūdeņi izplatās tālāk uz ziemeļiem, līdzi atnesot tropiskajiem reģioniem raksturīgas dzīvnieku sugas.
Šoruden Kalifornijas piekrastē novērotas ne tikai vaļhaizivis un āmurhaizivis, bet arī lidojošās zivis un mantas. Savukārt septembrī pie Losandželosas kādam makšķerniekam izdevies noķert garspuru lielacu zivi, kas Kalifornijas ūdeņos līdz šim nebija reģistrēta.
Īpašu uzmanību izpelnījies gadījums Orindžas apgabalā, kur septembrī krastā izskalojusies indīga dzeltenvēdera jūras čūska. Kāds pludmales apmeklētājs, izmantojot palmas lapu, palīdzējis šķietami novārgušajam dzīvniekam atgriezties ūdenī.
Pēc Losandželosas Dabas vēstures muzeja speciālista Viljama Ludta teiktā, Kalifornijā līdz šim bijuši tikai seši vai septiņi apstiprināti šīs čūskas novērojumi. Iepriekšējo reizi tā šajā reģionā manīta 2015.–2016. gadā, kad arī bija novērojama “El Nino” parādība.
Taču, iespējams, pārsteidzošākais atklājums saistīts ar jūras bruņurupučiem. Septembrī divās Kalifornijas pludmalēs atrastas olīvu ridleja jūras bruņurupuču ligzdas. Tā ir pirmā dokumentētā reize, kad jūras bruņurupuči dējuši olas ASV rietumu piekrastē.
Pirmo ligzdu 16. septembrī pamanījis kāds pludmales apmeklētājs Sīlbīčā, bet trīs dienas vēlāk otra konstatēta netālajā Hantingtonbīčā.
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Lai pasargātu olas no spēcīgajiem viļņiem un vētrām, zinātnieki tās pārvietojuši uz Klusā okeāna akvāriju Longbīčā, kur tās atrodas speciālistu uzraudzībā.
Neparastās pārmaiņas īpaši iepriecinājušas vietējos zvejniekus. Uzņēmuma “Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching” līdzīpašniece Donna Kaleza stāsta, ka šogad zvejnieki noķēruši aptuveni 5000 dzeltenspuru tunču, kamēr pērn to bijis tikai divi. Ievērojami biežāk lomos nonāk arī citas siltūdens zivis.
Tomēr zinātnieki brīdina, ka šīm pārmaiņām ir arī negatīvas sekas. Siltāks okeāna ūdens apdraud brūnaļģu audzes, kas nodrošina dzīvesvietu daudzām jūras sugām. Turklāt spēcīgais “El Nino” kopā ar Klusā okeāna viesuļvētrām veicinājis ūdens līmeņa paaugstināšanos un piekrastes eroziju. Dažviet milzīgie viļņi jau nodarījuši postījumus dzīvojamajām mājām un noskalojuši pludmales.
Kalifornijā izsludināts ārkārtas stāvoklis, gatavojoties iespējamām turpmākām vētrām un citiem laikapstākļu radītiem draudiem.
Eksperti prognozē, ka pēc “El Nino” norimšanas nākamgad okeāna apstākļi lielākoties varētu atgriezties ierastajās robežās. Tomēr pagaidām neparastās parādības turpinās, un zinātnieki pieļauj, ka Kalifornijas ūdeņos varētu uzrasties vēl citas līdz šim reti sastaptas vai neredzētas sugas.