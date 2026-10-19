Spāniju pārņēmuši postoši plūdi. 19.10.2026
Lietusgāzes izraisījušas plūdus Spānijas Vidusjūras reģionā, kur Valensijas un Alikantes provincēs applūduši ceļi, mājas un kempingi.
FOTO, VIDEO: Spāniju piemeklējuši postoši plūdi - applūdušas mājas un ceļi, evakuēti tūkstošiem cilvēku
Lietusgāzes izraisījušas plūdus Spānijas Vidusjūras reģionā, kur Valensijas un Alikantes provincēs applūduši ceļi, mājas un kempingi, pirmdien ziņoja valsts raidorganizācija RTVE.
Vairāki cilvēki iestrēga applūdušās ēkās, bet citi gaidīja glābējus uz ēku jumtiem. Valensijas un Alikantes provincēs vairāk nekā 40 pašvaldībās atceltas nodarbības skolās. Sevišķi bīstama situācija izveidojās piekrastes pilsētā Olivā, aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no Valensijas. Olivā no septiņām kempinga vietām tika evakuēti aptuveni 2000 cilvēku, un ugunsdzēsējiem nācās glābt cilvēkus no applūdušām ēkām.
Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town. Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026
"Daudzi cilvēki joprojām ir ieslodzīti savās mājās plūdu dēļ," privātajam televīzijas kanālam "Antena 3" teica pilsētas mēre Jolanda Pastora. Viņa norādīja, ka daži cilvēki, lai izglābtos, bija uzkāpuši uz jumtiem.
Varasiestādes plūdu smagāk skartajos rajonos Valensijas provinces dienvidos un Alikantes provinces ziemeļos aicināja iedzīvotājus pēc iespējas palikt savās mājās.
Saskaņā ar Spānijas valsts meteoroloģiskā dienesta AEMET datiem Olivā 24 stundu laikā nolija vairāk nekā 530 milimetri lietus. Alikantes provinces pašvaldībā Pego nolija nedaudz vairāk nekā 620 milimetri nokrišņu.
🌊 Spanish towns underwater after torrential rains — at least two people dead Heavy downpours that began on October 17 have triggered severe flooding in eastern Spain. In the towns of Oliva and Pego, streets, roads, and vehicles have been submerged. Aerial footage captured by Spain’s Civil Guard shows large areas covered by floodwaters. Rescue teams are checking flooded vehicles to make sure no one is trapped inside.— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
Maljorkā situācija saglabājusies mierīga, neskatoties uz to, ka naktī tika izsludināts augstākais sarkanais trauksmes līmenis. Glābšanas dienesti reģistrēja tikai trīs nelielus incidentus, kas kopš tā laika ir novērsti.
Kopumā Baleāru salās tika ziņots par 16 incidentiem, no kuriem 11 notika Ibisā un divi - Formenterā. Piesardzības nolūkos visās salās skolas pirmdien atcēlušas mācības.
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Nedēļas nogalē vētras izraisīja haosu Spānijas kontinentālajā daļā, laupot dzīvību diviem cilvēkiem.
Meteorologi prognozē, ka šodien lietus Valensijas un Alikantes provincēs un Baleāru salās pakāpeniski mazināsies un virzīsies tālāk uz ziemeļiem, uz Kataloniju.