Neticama glābšanas operācija Ukrainā: drons paceļ gaisā ievainotu karavīru un nogādā viņu drošībā
Ukrainas 92. atsevišķās triecienbrigādes bezpilota sauszemes sistēmu rotas karavīri sadarbībā ar citām vienībām evakuējuši ievainotu kājnieku no frontes līnijas, izmantojot Ukrainas uzņēmuma "Gurzuf Defence" ražotu smago heksakopteru.
Ukrainas 92. atsevišķās triecienbrigādes bezpilota sauszemes sistēmu rota norādījusi, ka šī esot pasaulē pirmā ievainota karavīra evakuācija, izmantojot lidojošu bezpilota lidaparātu. Militārpersonas nav atklājušas operācijas norises datumu un vietu.
"30. atsevišķās mehanizētās brigādes kājnieks tika ievainots, atrodoties savā pozīcijā. Ienaidnieka dronu intensīvās aktivitātes un mīnētās teritorijas dēļ viņa evakuācija ar jau ierastajām bezpilota sauszemes sistēmām nebija iespējama,” skaidroja vienības pārstāvji.
Tādēļ militārpersonas nolēma ievainotā evakuācijai izmantot lidojošu dronu. Šim uzdevumam tika izvēlēts Ukrainas uzņēmuma "Gurzuf Defence" ražotais smagais heksakopters, ko ražotājs armijai nodeva bez maksas.
"Mūsu speciālisti ciešā sadarbībā ar ražotāju izstrādāja tehniskos risinājumus, kas ļāva smagajam bombardēšanas dronam veikt evakuāciju, saglabājot stabilitāti gaisā, neapgāžoties un pārmērīgi nešūpojoties. Tika veikti arī iepriekšēji izmēģinājumi uzņēmuma "Gurzuf Defence" nodrošinātajās teritorijās, un kopā ar citām vienībām tika izplānota visa operācija," pastāstīja militārpersonas.
Vienība arī informēja, ka dronu vadījis 30. atsevišķās mehanizētās brigādes bezpilota lidaparātu operators.
"Operācija noslēdzās veiksmīgi – ievainotais karavīrs tika izglābts! Pašlaik viņš ārstējas un iziet rehabilitāciju, un viņa dzīvībai vairs briesmas nedraud," paziņoja vienība.
Evakuācijas operācijā piedalījās arī Ukrainas 30. un 14. atsevišķā mehanizētā brigāde, 10. armijas korpuss un uzņēmums "Gurzuf Defence".
Saskaņā ar izdevuma "Oboronka" sniegto informāciju izglābtais karavīrs ir Konstantīns Vlasenko ar segvārdu "Magura". Viņš kaujas pozīcijā atradies gandrīz 500 dienas.
"Atrodoties pelēkajā zonā, viņam uzbruka Krievijas drons, un gūto ievainojumu dēļ karavīrs bija spiests pats sev amputēt abas kājas. Viņu nebija iespējams izglābt ne ar vienu no pieejamajām metodēm, jo gaisa telpu kontrolēja ienaidnieks, turklāt evakuācijai bija nepieciešams šķērsot Oskolas upi. Tomēr 30. atsevišķās mehanizētās brigādes 2. mehanizētā bataljona karavīri izplānoja pārdrošu glābšanas operāciju, kurai gatavojās aptuveni sešus mēnešus. Viņiem palīdzēja bombardēšanas dronu "Heavy Shot" ražotājs, kas nodrošināja savu jaunāko izstrādājumu – smago heksakopteru "Ajudag-6", kas spēj pārvadāt līdz 130 kilogramiem smagu kravu," vēsta izdevums.
Uzņēmums „Gurzuf Defence” jau iepriekš pētīja iespējas izmantot smago heksakopteru "Aiudah-6" ievainoto karavīru evakuācijai. Tikmēr Ukrainas uzņēmums "SkyFall" izstrādājis dronu "StarGate", kas paredzēts ievainoto evakuācijai pa gaisu, un nodevis to militārpersonām izmēģinājumiem frontē.