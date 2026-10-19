SEB šķirsies no 33 miljoniem dolāru par nepietiekamu naudas atmazgāšanas kontroli Baltijas valstu struktūrvienībās
Zviedrijas finanšu pakalpojumu grupa "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) maksās 33 miljonus ASV dolāru (29 miljoni eiro) ASV varasiestādēm saistībā ar agrāk nenodrošinātu pietiekamu naudas atmazgāšanas kontroli struktūrvienībās Baltijas valstīs, paziņoja SEB grupa.
Šī vienošanās panākta pēc tam, kad Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments bija pabeidzis izvērtēt SEB klientu izpētes un darījumu uzraudzības procedūras grupas struktūrvienībās Baltijas valstīs no 2015. līdz 2019. gadam.
Arī ASV Tieslietu ministrija ir pabeigusi izvērtēt SEB darbību, taču ministrija nolēmusi neveikt nekādus pasākumus. Tādējādi ASV ir pabeigta izvērtēšana par SEB iepriekšējiem pasākumiem nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai.
Regulators secinājis, ka aplūkotajā periodā SEB Baltijas valstīs bija trūkumi klientu dokumentācijā, kā arī aprēķini par naudas atmazgāšanas riskiem bija nepareizi un naudas atmazgāšanas risku mazināšanas pasākumi bija nepietiekami.
Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments norāda, ka SEB izmeklēšanā sadarbojās un ir veikusi pasākumus trūkumu novēršanai.
SEB darbojas Zviedrijā un Baltijas valstīs, kur piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, kā arī Dānijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Somijā un Vācijā, kur grupa koncentrējas uz korporatīvajiem un investīciju bankas pakalpojumiem.