Datu centram "VKontakte" netālu no Sanktpēterburgas nodarīti kritiski postījumi
Ukrainas dronu uzbrukums, iespējams, nodarījis smagus postījumus Krievijas sociālā tīkla „VKontakte” datu centram netālu no Sanktpēterburgas. Internetā publicēts satelītattēls, kurā redzami plaši ēkas jumta bojājumi un iespējamās ugunsgrēka pēdas.
Internetā publicēts satelītattēls, kurā redzams 18. oktobra Ukrainas uzbrukumā bojātais "VKontakte" datu centrs netālu no Sanktpēterburgas. Attēlā redzami plaši vienas ēkas jumta postījumi, kā arī tumši laukumi, kas atgādina ugunsgrēka pēdas.
Objekta digitālās un enerģētikas infrastruktūras bojājumu analīze liecina, ka precīzu dronu trāpījumu rezultātā viss datu centra komplekss esot guvis kritiskus postījumus, kuru dēļ tā normāla darbība vairs nav iespējama.
Datu centra galvenā ēka paredzēta vairāk nekā 20 tūkstošu serveru un 640 serveru statņu izvietošanai.
Результаты поражения 18 октября 2026 Датацентр Вконтакте (ООО "ИЦВА") вблизи н.п. Санкт-Петербург. Основное здание датацентра получило значительные повреждения крыши, стен и имеет следы пожара внутри, что следит о значительном ущербе для оборудования. https://t.co/MurSArvEtX— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) October 19, 2026
Jumta caursišana, sienu sagraušana un ugunsgrēks ēkas iekšienē izraisījuši šādas sekas:
1. Serveru statņu fiziska iznīcināšana. Tiešs bezpilota lidaparāta trāpījums un sprādziena triecienvilnis mehāniski iznīcinājuši serveru skapjus, kas atradās tieši zem bojātās jumta daļas.
2. Karstuma un kvēpu radītie bojājumi. Ugunsgrēka augstā temperatūra kausē plastmasas detaļas un kabeļu izolāciju, kā arī deformē mātesplates. Pat telpās, kuras liesmas nav sasniegušas, smalkās sodrēju un kvēpu daļiņas ātri aizsprosto serveru ventilācijas atveres un veido uz elektroniskajām platēm elektrību vadošu slāni. Tas, mēģinot iekārtas atkal ieslēgt, var izraisīt masveida īssavienojumus.
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3. Telpu hermētiskuma un dzesēšanas sistēmu bojājumi. Iznīcināti precīzās kondicionēšanas sistēmu dzinēji un cauruļvadi, par ko liecina nelielie sarkanie rāmīši attēlā uz jumta un ēkas sānos. Bez mākslīgās dzesēšanas saglabājušās serveru iekārtas pārkaršanas dēļ automātiski izslēdzas jau dažas minūtes pēc to iedarbināšanas.
4. Ugunsdzēsības sistēmu darbības traucējumi. Mūsdienu datu centros izmanto gāzes ugunsdzēsības sistēmas, tostarp inertās gāzes, kas ir efektīvas tikai hermētiski noslēgtās telpās. Milzīgie caurumi jumtā un sienās padarījuši automātisko ugunsaizsardzības sistēmu neefektīvu, ļaujot liesmām netraucēti izplatīties.
Šāda mēroga datu centrs ir objekts ar ārkārtīgi lielu elektroenerģijas patēriņu.
Atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) analīze apstiprinot, ka tieši blakus kompleksam atrodas elektriskā apakšstacija "Vostočnaja", kas arī piedzīvojusi dronu triecienus.
Nelielie rāmīši attēla apakšdaļā un kreisajā pusē norāda uz bojājumiem sadales iekārtās, transformatoru laukumos, kā arī dīzeļģeneratoru iekārtās, kurām saskaņā ar N+1 rezerves nodrošinājuma principu jāgarantē datu centra rezerves elektroapgāde.
Apakšstacijas atklātās sadales iekārtas bojājumi izraisījuši tūlītēju serveru zāles elektroapgādes pārtraukumu vēl pirms plašā ugunsgrēka sākuma.
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Tik liela datu glabāšanas iekārtu skaita fiziska iznīcināšana nozīmē, ka datu atjaunošanai no rezerves kopijām, kas glabājas mākoņkrātuvēs Maskavā vai citos reģionos, būs nepieciešams ilgs laiks.