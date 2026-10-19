Ukrainas bruņotie spēki triecienā "Yandex" datu centram Vladimirā iznīcinājuši superdatoru "Galuškins"
Pēc Ukrainas aviācijas uzbrukuma Krievijas uzņēmums "Yandex" esot zaudējis savu jaudīgāko superdatoru "Galuškins". Trīs no astoņām datu centra ēkām ir pilnībā iznīcinātas.
Kļuvis zināms, ka Ukrainas bruņotie spēki triecienā trešajam "Yandex" datu centram Krievijas pilsētā Vladimirā esot iznīcinājuši uzņēmuma jaudīgāko superdatoru "Galuškins".
Uzbrukums objektam noticis 11. oktobrī, savukārt fotogrāfijas, kurās redzami datu centram nodarītie postījumi, publicētas 19. oktobrī.
Kā sociālajā tīklā "X" ziņojuši analītiķi, Ukrainas militārpersonas trāpījušas piecām no astoņām "Yandex" datu centra ēkām.
On October 11, in response to Russian aggression, the Defense Forces of Ukraine launched a massive strike on Yandex data centers—facilities used by the aggressor for military purposes—located in the "Energetik" area on the outskirts of the city of Vladimir. We are releasing a satellite image showing that the strikes hit 5 out of 8 buildings, three of which appear to have sustained critical damage. It is worth noting that the "Galushkin" supercomputer—one of the most powerful supercomputers owned by the Russian company Yandex—was also struck. This system was used directly for training and supporting the company's flagship large language model, YandexGPT (as well as its voice assistant, "Alice").— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 19, 2026
Trīs no astoņām ēkām esot pilnībā iznīcinātas, un tās vairs nav iespējams atjaunot.
Superdatora "Galuškins" iznīcināšana varētu apdraudēt visa uzņēmuma "Yandex" darbību, jo šis ir jau trešais Krievijas interneta giganta datu centrs, kas piedzīvojis uzbrukumu.
Superdatora skaitļošanas jauda tika izmantota mākslīgā intelekta valodas modeļa "YandexGPT" un balss asistenta "Alisa" darbības nodrošināšanai. Tādējādi uzņēmuma iespējamās problēmas varētu sākties tieši mākslīgā intelekta jomā.
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Superdators "Galuškins" tika izveidots 2021. gadā un nosaukts par godu kibernētikas zinātniekam Aleksandram Ivanovičam Galuškinam.