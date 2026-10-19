Pasaulē

Ukrainas bruņotie spēki triecienā "Yandex" datu centram Vladimirā iznīcinājuši superdatoru "Galuškins"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pēc Ukrainas aviācijas uzbrukuma Krievijas uzņēmums "Yandex" esot zaudējis savu jaudīgāko superdatoru "Galuškins". Trīs no astoņām datu centra ēkām ir pilnībā iznīcinātas.

Ukrainas bruņotie spēki triecienā "Yandex" datu ce...

Kļuvis zināms, ka Ukrainas bruņotie spēki triecienā trešajam "Yandex" datu centram Krievijas pilsētā Vladimirā esot iznīcinājuši uzņēmuma jaudīgāko superdatoru "Galuškins".

Uzbrukums objektam noticis 11. oktobrī, savukārt fotogrāfijas, kurās redzami datu centram nodarītie postījumi, publicētas 19. oktobrī.

Kā sociālajā tīklā "X" ziņojuši analītiķi, Ukrainas militārpersonas trāpījušas piecām no astoņām "Yandex" datu centra ēkām.

Trīs no astoņām ēkām esot pilnībā iznīcinātas, un tās vairs nav iespējams atjaunot.

Superdatora "Galuškins" iznīcināšana varētu apdraudēt visa uzņēmuma "Yandex" darbību, jo šis ir jau trešais Krievijas interneta giganta datu centrs, kas piedzīvojis uzbrukumu.

Superdatora skaitļošanas jauda tika izmantota mākslīgā intelekta valodas modeļa "YandexGPT" un balss asistenta "Alisa" darbības nodrošināšanai. Tādējādi uzņēmuma iespējamās problēmas varētu sākties tieši mākslīgā intelekta jomā.

Superdators "Galuškins" tika izveidots 2021. gadā un nosaukts par godu kibernētikas zinātniekam Aleksandram Ivanovičam Galuškinam.

Tēmas

YandexKrievijaKrievijas Aizsardzības ministrijaUkrainaUkrainas armijaUkrainas bruņotie spēki

Citi šobrīd lasa