57 gadu vecumā miris skandalozais raidījumu vadītājs Mihails Ponomarjovs, kuru savulaik padzina no televīzijas "slikta rakstura" dēļ
57 gadu vecumā miris kādreizējais Krievijas Federācijas senators un ziņu raidījuma "Vesti" vadītājs Mihails Ponomarjovs.
Ieraksts ar sēru vēsti tika publicēts kanālā "Nacionālā televīzijas un radio raidorganizāciju asociācija". "Miris Mihails Ponomarjovs, Krievijas žurnālists un televīzijas raidījumu vadītājs, kurš vadīja ziņu raidījumu "Vesti" kanālā RTR (1991–1999) un "Novosti" kanālā TV-6 (1999–2001). Izsakām līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem!" teikts paziņojumā, kurā plašāka informācija netika sniegta.
Ponomarjova nāves cēlonis netiek atklāts. 18. jūlijā Ponomarjovam apritēja 57 gadi.
Pēdējā laikā par televīzijas raidījumu vadītāju publiskajā telpā bija dzirdams visai maz, taču pirms daudziem gadiem viņš pameta raidījumu "Vesti" vairāku skandālu dēļ. Ponomarjovs pat bija vērsies pie toreizējā Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina ar lūgumu veikt pārbaudi viņa darbavietā.
"Es gaidu prezidenta lēmumu par neatkarīgas komisijas izveidi, kas atšķirībā no iepriekšējām komisijām pārbaudītu nevis finanšu līdzekļu izlietojumu – runa nav par to –, bet gan izvērtētu radošo vidi, morālo gaisotni un Viskrievijas Valsts televīzijas un radio kompānijas (VGTRK) vadības īstenoto personāla politiku.
Es vēlos, lai VGTRK tiktu vērtēta kā normāls plašsaziņas līdzeklis. Līdz manīm nonākušas ziņas, ka raidījuma "Vesti" darbinieki plāno sekot manam piemēram un rakstiski vērsties pie prezidenta un premjerministra. Par to viņus var sodīt, tāpēc es lūdzu prezidentu ņemt viņus savā aizsardzībā. Tagad man atliek tikai gaidīt, kā šis konflikts atrisināsies," toreiz paziņoja Mihails Ponomarjovs.
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Ponomarjovs emocionāli komentēja savu aiziešanu no darba un ar ironiju uztvēra atlaišanas iemeslu, kas izrādījās... viņa sarežģītais raksturs.
"Vai zināt, ar kādu pamatojumu mani atstādināja? Slikta rakstura dēļ! Tāpēc, ka pastāvīgi iesaistījos diskusijās, bet tās kolektīvā nevienam neesot vajadzīgas – sak, jau tā pietiekot problēmu ārpus tā!
Vai tagad cilvēkus atstādinās no darba arī slikto ieradumu dēļ? Valsts galvenais ideoloģiskais instruments – raidījums "Vesti" – ir pārvērties par sašķeltu kolektīvu! Es visā šajā stāstā esmu tikai neliela daļa, taču svētdien raidījuma "Vesti" darbinieki izveidoja paši savu arodbiedrību, tāpēc gaidīsim, kā notikumi attīstīsies tālāk." toreiz sacīja televīzijas raidījumu vadītājs.