Parīze liesmās, bet ekskursija turpinās: tūristi no kuģīša vēro vardarbīgos protestus Francijas galvaspilsētā
Kamēr Parīzes ielās plosījās vardarbīgi protesti, tūristi, kuri bija devušies izbraucienā ar kuģīti pa Sēnu, piedzīvoja negaidītu skatu. Ekskursijas vadītāja turpināja stāstīt par pilsētas ievērojamākajiem apskates objektiem, lai gan pavisam netālu debesīs pacēlās biezi melnu dūmu mākoņi un bija dzirdamas ārkārtas dienestu sirēnas.
17. oktobrī tūristi, kuri bija rezervējuši ekskursiju pa Sēnas upi, negaidīti kļuva par lieciniekiem Francijas galvaspilsētā notiekošajiem nemieriem. Vardarbīgās sadursmes starp demonstrantiem un policiju vairākas pilsētas ielas bija pārvērtušas par īstu kaujaslauku.
Sociālajos tīklos izplatītajā video redzams, kā ekskursijas vadītāja aizrautīgi norāda uz Eifeļa torni, kamēr fonā debesīs paceļas biezi melnu dūmu mākoņi. Zem viena no tiltiem plosās plašs ugunsgrēks, bet, kuģītim tuvojoties notikuma vietai, dzirdamas skaļas sirēnas.
Kāds pasažieris, kurš publicēja video platformā "TikTok", to papildināja ar komentāru: "Kad esi devies izbraucienā ar kuģīti pa Sēnu, kamēr Parīze deg."
Video ātri piesaistīja sociālo tīklu lietotāju uzmanību. Daudzi uzteica ekskursijas vadītājas spēju saglabāt mieru, neraugoties uz apkārt notiekošo.
"Ekskursijas vadītāja uzvedas tā, it kā viss būtu pilnīgi normāli. Man tas patīk," rakstīja kāds komentētājs.
"Kontrasts starp tik maigu balsi un apokalipsi," norādīja cits.
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"Tas ir sirreāli, kā viņi vienkārši ignorē visu apkārt notiekošo," piebilda vēl kāds lietotājs.
Protestos aizturēti līdz 2400 cilvēku
Sestdien visā Francijā notikušajās demonstrācijās izcēlās vardarbīgas sadursmes ar policiju, tika izlaupīti veikali un izpostīti īpašumi. Kopumā aizturēti līdz 2400 cilvēku, bet vairāk nekā 600 policisti un citi valsts darbinieki guva ievainojumus.
Simtiem tūkstošu cilvēku izgāja ielās, protestējot pret dzīves dārdzības pieaugumu, sliktiem apstākļiem skolās un prezidenta Emanuela Makrona valdības politiku.
Parīzes policija ziņoja, ka galvaspilsētas reģionā vien aizturēti 855 cilvēki. Prokuratūra apstiprināja, ka 557 no viņiem joprojām atradās apcietinājumā.
Varasiestādes norādīja, ka maskās tērptas personu grupas aizdedzinājušas dažādus objektus, uzbrukušas sabiedriskajām ēkām un izlaupījušas veikalus. Notiekošie nemieri tika raksturoti kā apokaliptiski.
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Vienā no Parīzē uzņemtajiem video redzama izmisusi sieviete, kura lūdz nekārtību dalībniekus neizlaupīt lielveikalu.
"Kāpēc jūs to darāt?" viņa jautā, pēc tam kliedzot: "Tas nav tas, par ko mēs cīnāmies!"
Tomēr jauniešu grupa viņai paiet garām un iekļūst izdemolētajā veikalā. Video redzams, kā pūlis, šķiet, uzgavilē, kad maskās tērpti laupītāji iznāk no veikala ar nozagtajām precēm.
Limožā ugunsgrēkā cietis vēsturiskais rātsnams
Plaši postījumi nodarīti arī citās Francijas pilsētās.
Limožā, Francijas centrālajā daļā, liesmas pārņēma 19. gadsimtā celto rātsnamu, izraisot tā jumta iebrukšanu. Līdz svētdienai ugunsgrēku izdevās ierobežot.
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Saskaņā ar varasiestāžu aplēsēm protestos visā Francijā piedalījās aptuveni 550 000 cilvēku, savukārt demonstrāciju organizatori dalībnieku skaitu lēsa ap 800 000.
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess sociālajā tīklā "X" paziņoja, ka nemieros ievainoti vairāk nekā 500 policistu, žandarmu un ugunsdzēsēju.
"Tiesības protestēt ir pamattiesības. Taču apzināta un kolektīva nekārtību izraisīšana ar vardarbību tāda nav," viņš uzsvēra.
Ministrs norādīja uz simtiem uzņēmumu izlaupīšanu vairākās Francijas pilsētās, tostarp Parīzē, Marseļā, Lionā un Bordo.
Parīzes policija arī apstiprināja, ka viens cilvēks miris no sirdslēkmes.
Nemieri izraisījuši politisku konfrontāciju
Vardarbīgie protesti izraisījuši asas domstarpības Francijas politiskajā vidē.
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Galēji labējās partijas līdere un iespējamā prezidenta amata kandidāte Marina Lepēna sociālajā tīklā "X" kritizēja savu galēji kreiso politisko konkurentu Žanu Liku Melanšonu, kurš piedalījās demonstrācijā Parīzē.
"Laupīšana, demolēšana, iznīcināšana un uzbrukumi tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem – nekārtību cēlāji atkal sabojājuši 17. oktobra demonstrācijas pirktspējas aizsardzībai," viņa paziņoja.
Savukārt Lepēnas politiskais sabiedrotais Žordāns Bardella rakstīja, ka gadījumā, ja Francijas "klusējošais vairākums" to vēlēsies, valstī tikšot ilgtermiņā atjaunota kārtība.
Melanšons tikmēr apsūdzēja Francijas premjerministru Sebastjēnu Lekornī "spēlēšanās ar uguni".
"Paļaujoties uz situācijas pasliktināšanos, jūs esat panākuši tikai to, ka apvienojušies visi jaunieši un strādājošo arodbiedrības," viņš paziņoja.
Vienlaikus Melanšons uzsvēra, ka neatbalsta vardarbību.
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"Mans vēstījums ir skaidrs: tiem, kuri atbalsta mūsu cīņu, nav nekādas saistības ar laupīšanu vai postīšanu," viņš sacīja.
Tramps: "Francija deg!"
Notikumus Francijā komentējis arī ASV prezidents Donalds Tramps.
Savā sociālajā tīklā "Truth Social" viņš publicēja ierakstu: "Francija deg!"
Tramps, šķiet, saistīja vardarbīgos nemierus ar imigrāciju, norādot uz "cilvēku ieceļošanu no pilnīgi citas pasaules".
"Slēdziet savas robežas un pārņemiet kontroli, pirms vēl nav par vēlu!" rakstīja ASV prezidents.
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Tomēr Francijas varasiestādes un policija nav saistījušas nemierus ar imigrantiem. Tā vietā tās vardarbības izraisīšanā vainojušas radikālus galēji kreisos grupējumus.
Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Tikmēr Makrons svētdienasvakarā televīzijā pārraidītā runā teica, ka policijas darbs tiek pakļauts pārbaudījumam, tāpēc viņš lūdzis iekšlietu ministru to pārskatīt. Prezidents norādīja, ka sestdien drošības spēki daudzās pilsētās saskārās ar bezprecedenta vardarbību, neraugoties uz savu profesionalitāti.
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien asi kritizējis kļūdas, kas, viņaprāt, novedušas pie vardarbīgajiem protestiem, taču atteicies pieņemt iekšlietu ministra Lorāna Nunjesa atkāpšanos.
"Iekšlietu ministrs svētdien iesniedza atlūgumu prezidentam. Ņemot vērā nepieciešamību šobrīd nodrošināt nepārtrauktu tiesībaizsardzības iestāžu vadību, prezidents to noraidīja," paziņoja Elizejas pils.