Austrālijas parlamenta deputātei tīšām uzbrauc ar automašīnu. Viņas stāvokli vērtē kā kritisku
Austrālijā automašīna pirmdien notriekusi neatkarīgo deputāti Helēnu Hainsu, kura guvusi smagus ievainojumus, paziņojušas varasiestādes, pieļaujot, ka tas bija tīšs uzbrukums.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs notikušo nodēvēja par uzbrukumu, norādot, ka tas nebija negadījums. "Šajā ārkārtīgi grūtajā brīdī visas mūsu domas ir pie Helēnas, viņas ģimenes, draugiem, komandas un kopienas. Mēs lūdzamies par viņas pilnīgu atveseļošanos," žurnālistiem sacīja Albanīzs.
Automašīnas vadītājs ir aizturēts. Viņa motīvs vēl nav noskaidrots. Izmeklēšanā iesaistīta pretterorisma vienība. CNN vēsta, ka 43 gadus veco uzbrucēju izdevās aizturēt aculieciniekiem, kuri bija metušies sniegt palīdzību notriektajai sievietei, kuras stāvokli vērtē kā kritisku. Viktorijas policijas superintendenta pienākumu pildītājs Ašlijs Meisons paziņoja, ka automašīnas pārmeklēšanas laikā atrasts nazis.
65 gadus vecā politiķe tika notriekta ar "Toyota Landcruiser" automašīnu pie sava vēlēšanu apgabala biroja Vangaratā, kas atrodas aptuveni 200 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Melburnas.
Hainsa tika ievēlēta parlamentā 2019. gadā kā neatkarīgā kandidāte, kas centās panākt labāku veselības aprūpi lauku rajonos, aicināja veikt reformu azartspēļu nozarē, uzlabot psihisko kaišu ārstēšanu un izbeigt karu Gazā, vēsta CNN.