Traģikomiska kļūda atņem "Alternatīva Vācijai" politiķim deputāta mandātu
Nelāgā situācijā nonācis “Alternatīva Vācijai” politiķis Andreass Blūms, kurš bija ievēlēts Lejassaksijas federālās zemes Klopenburgas pilsētas domē. Viena liktenīga, turklāt paša pieļauta kļūda viņam neatgriezeniski liedza ieņemt kāroto domnieka vietu.
Kā 66 gadus vecajam Blūmam tas izdevās? Viņš nepareizi aizpildīja oficiālo veidlapu. Izrādās, ka Klopenburgas pilsētas administrācija visiem ievēlētajiem deputātiem bija nosūtījusi veidlapu. Tajā bija noteikts, ka ikviens, kurš uz vēstuli neatbildēs, automātiski būs piekritis pieņemt deputāta mandātu. Tomēr partijas “Alternatīva Vācijai” (AfD) politiķis atķeksēja lauciņu pie punkta par atteikšanos no mandāta, parakstīja dokumentu un nosūtīja to atpakaļ.
Klopenburgas administrācija apliecināja laikrakstam “Nordwest-Zeitung”, ka politiķis “noteiktajā laikā iesniegtajā rakstveida paziņojumā atteicās no sava mandāta”. Šādu atteikumu atsaukt nav iespējams, saskaņā ar Lejassaksijas pašvaldību vēlēšanu likumu atteikšanās no deputāta mandāta ir neatsaucama un “saistoša gan pilsētai, gan ievēlētajam kandidātam”, savā tīmekļvietnē skaidrojusi pilsētas administrācija.
Pensionārs Andreass Blūms laikrakstam “Nordwest-Zeitung” atzina, ka ar lielu nepacietību gaidījis iespēju sākt darbu pilsētas domē. Vēlēšanās Blūms saņēmis 540 balsis, kas, viņaprāt, bijis labs rezultāts un nodrošinājis viņam tiešu ievēlēšanu. “Līdz pat otrdienai es nezināju, ka nebūšu nākamās domes sastāvā,” viņš atzina. “Kad to uzzināju, man kļuva pavisam slikti,” viņš stāstīja. Blūms nespēja izskaidrot, kā šāda kļūda varējusi gadīties. “Esmu ārkārtīgi dusmīgs uz sevi.”
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Tā kā AfD nav rezerves kandidātu, deputāta vieta paliks neaizpildīta. Līdz ar to AfD pārstāvniecība Klopenburgas pilsētas domē turpina sarukt. Pašvaldību vēlēšanās partija ieguva 22,3% balsu, ierindojoties otrajā vietā aiz Kristīgo demokrātu savienības (CDU), un izcīnīja deviņus deputātu mandātus. Tomēr tā kā partija vēlēšanām bija izvirzījusi tikai piecus kandidātus, četras vietas jau sākotnēji palika neaizpildītas. Kad 2. novembrī jaunievēlētā dome sanāks uz savu pirmo sēdi, neaizpildīto vietu skaits būs pieaudzis līdz piecām. Pašlaik partijas frakcijā darbojas divi deputāti, vēsta “Bild”.
Klopenburga nav vienīgā pašvaldība, kurā izveidojusies šāda situācija. Kā vēsta Ziemeļvācijas sabiedriskā raidorganizācija NDR, pēc pašvaldību vēlēšanām visā Lejassaksijā AfD nespēj aizpildīt vairākas iegūtās deputātu vietas, jo partijai vienkārši trūkst kandidātu.
Arī pašreizējā AfD frakcijas vadītāja Irisa Hermesa pauda neapmierinātību ar notikušo. “Jau pirms vēlēšanām man bija skaidrs, ka iegūsim vairāk balsu un deputātu vietu, nekā mums ir kandidātu. Taču tas, ka tagad zaudējam vēl vienu vietu, ir kaitinoši,” viņa atzina “Nordwest-Zeitung”.