Bijušais CIP direktors atklāj iespaidīgos Krievijas armijas zaudējumus un uzsver satelītsakaru nozīmi karadarbībā
Krievijas armija pēdējā mēneša laikā karā pret Ukrainu zaudējusi aptuveni 46 000 karavīru, ieskaitot kritušos un ievainotos. Tikmēr Krievijai šajā periodā izdevies savervēt tikai nedaudz vairāk nekā 30 000 jaunu karavīru, intervijā telekanālam "Sky News" paziņojis bijušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors un bijušais ASV spēku komandieris Afganistānā Deivids Petreuss.
Pēc Petreusa teiktā, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma tās armijas kopējie zaudējumi sasnieguši aptuveni 1,5 miljonus kritušo un ievainoto karavīru.
Bijušais CIP vadītājs šo skaitli salīdzināja ar ASV bruņoto spēku kopējiem zaudējumiem visā Otrā pasaules kara laikā.
Ģenerālis atsevišķi pievērsās arī sekām, ko izraisīja pilnīga satelītsakaru sistēmas "Starlink" atslēgšana.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas komandieri frontē stāstījuši, ka sakaru pārtraukuma brīdī zaudējuši iespēju efektīvi vadīt savas vienības.
Petreuss uzsvēra, ka šis gadījums spilgti parāda satelītsakaru nozīmi mūsdienu karadarbībā, īpaši militāro vienību koordinēšanā un vadībā.
Bijušais CIP direktors arī aicināja Ukrainu turpināt triecienus Krievijas militāro darbību nodrošinošajai ekonomikai, savukārt Rietumvalstis – pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Maskavu.
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Viņš norādīja, ka papildu ASV sankcijas varētu pastiprināt jau ieviesto Eiropas Savienības ierobežojumu ietekmi un likt Krievijas vadībai pārskatīt iespējas turpināt karu.
Petreuss uzskata, ka koordinēts Rietumu ekonomiskais spiediens varētu būt nozīmīgs faktors Krievijas turpmāko lēmumu ietekmēšanā.
Ģenerālis arī uzsvēra, ka Ukrainai joprojām trūkst pārtvērējraķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Lai risinātu šo problēmu, Petreuss ierosināja Eiropas valstīm nodot Ukrainai daļu no to rīcībā esošajām pretgaisa aizsardzības sistēmām, vēlāk saņemot to vietā jaunus kompleksus.
Viņaprāt, šāda pieeja ļautu Ukrainai ātrāk nostiprināt pretgaisa aizsardzību, negaidot jaunu sistēmu izgatavošanu un piegādi.