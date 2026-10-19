Zelenskis brīdina par Trampa spiedienu piespiest Ukrainu kapitulēt: "Baidena laikā bija citādi"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Donalda Trampa administrāciju spiediena izdarīšanā uz Ukrainu, lai piespiestu Kijivu kapitulēt Krievijas priekšā. Viņš arī norādījis, ka ASV pašlaik piegādā Ukrainai ievērojami mazāk pretgaisa aizsardzības raķešu nekā Džo Baidena prezidentūras laikā.
Intervijā aģentūrai "Bloomberg" svētdien, 18. oktobrī, Zelenskis paziņoja, ka Trampa administrācijas rīcība izskatās pēc mēģinājuma piespiest Ukrainu piekāpties Krievijas prasībām.
Savukārt intervijā telekanālam "NBC" Ukrainas prezidents ASV atbalstu Vladimiram Putinam nosauca par "vēsturisku kļūdu" un pauda cerību, ka Tramps pārskatīs savus lēmumus.
Pēc Zelenska teiktā, Ukraina piedāvājusi pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām apmaiņā pret raķešu piegādēm pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", kas nepieciešamas Ukrainas civilās infrastruktūras aizsardzībai.
Tomēr Vašingtona pieprasot pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, nesniedzot nekādus solījumus par pretimnākšanu.
Turklāt ASV administrācija draudot ierobežot arī cita veida militāro palīdzību Ukrainai.
Zelenskis norādīja, ka Ukraina jau samaksājusi par daļu bruņojuma saskaņā ar PURL programmu, tostarp par "Patriot" sistēmām paredzētajām pārtvērējraķetēm, taču atsevišķas piegādes joprojām nav apstiprinātas.
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Pēc viņa teiktā, kavēšanās neesot saistīta ar tehniskām problēmām.
"Patriot" raķešu piegādes sarukušas četras reizes
Ukrainas prezidents apgalvo, ka pašlaik ASV piegādā Ukrainai aptuveni 12 "Patriot" pārtvērējraķetes mēnesī.
Tas esot tikai aptuveni ceturtā daļa no apjoma, ko Ukraina saņēma Džo Baidena administrācijas laikā, kad šis bruņojums tika nodots bez maksas.
Vienlaikus Zelenskis turpina uzturēt kontaktus ar ASV īpašajiem pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru.
Nesen abas puses apspriedušas iespēju sarīkot jaunu tikšanos, kas varētu notikt jau nākamnedēļ.
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Ukrainas prezidents arī pauda cerību, ka pēc ASV Kongresa vēlēšanām politiskā spriedze mazināsies un abu valstu attiecības kļūs mierīgākas.
Tikmēr pirmdien Zelenskis paziņoja, ka Ukraina atkal nesaņēma no sabiedrotajiem iepriekšēju brīdinājumu par gaidāmajiem Krievijas ballistisko raķešu uzbrukumiem, kas bija vērsti pret enerģētikas objektiem Kijivas apgabalā.
Krievija naktī raidīja pret Ukrainu vairāk nekā 200 dronus un izšāva uz Kijivas apgabalu 16 ballistiskās raķetes, pavēstīja Zelenskis.
"Naktī notika vēl viens Krievijas ballistisko raķešu uzbrukums vairākos viļņos, un atkal no mūsu partneriem nebija nekāda brīdinājuma," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. Kijiva arī pagājušajā nedēļā ziņoja, ka no ASV netika saņemts brīdinājums par līdzīgiem uzbrukumiem.