"Tā būs milzīga katastrofa visiem!" Brīdina par Krievijas satelītu sistēmu "Rassvet"
Ukrainas prezidenta padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskrestnovs nācis klajā ar bīridinājumu par Krievijas plāniem saistībā ar satelītu sistēmas "Rassvet" izmantošanu.
Krievija plāno izmantot satelītu sistēmu "Rassvet", lai nodrošinātu nepārtrauktu uzbrukuma dronu "Shahed" jeb "Geran" un klejojošās munīcijas S8000 "Banderoļ" vadību. Šāda tehnoloģija varētu ievērojami samazināt Ukrainas elektroniskās karadarbības līdzekļu efektivitāti un ļaut Krievijas spēkiem precīzāk vadīt uzbrukumus.
Intervijā ziņu aģentūrai "Associated Press" Beskrestnovs, kurš pazīstams ar segvārdu "Flash", norādīja, ka Krievija gatavojas iegūt jaunas priekšrocības bezpilota lidaparātu izmantošanā, nodrošinot to vadību ar satelītu palīdzību.
Satelītu sakaru izmantošana ļautu Krievijas operatoriem kontrolēt dronus un klejojošo munīciju no liela attāluma, vienlaikus būtiski apgrūtinot Ukrainas elektroniskās karadarbības sistēmu iespējas traucēt to darbību.
"Tā būs milzīga katastrofa visiem," brīdināja eksperts.
Krievija varētu vadīt dronus reāllaikā visā Ukrainas teritorijā
Pēc Beskrestnova teiktā, Krievijai jau pašlaik ir iespējas īslaicīgi nodrošināt savus militāros spēkus ar satelīta interneta pārklājumu.
Satelīti, kas šķērso Ukrainas teritoriju, varot nodrošināt šādu savienojumu aptuveni 30–40 minūtes.
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"Viņi varēs veikt triecienus visā Ukrainas teritorijā reāllaikā," brīdināja radiosakaru tehnoloģiju speciālists.
Beskrestnovs uzsvēra, ka satelītu vadības ieviešana ļautu Krievijas dronu operatoriem sasniegt ievērojami augstāku triecienu precizitāti.
Turklāt šāda sistēma varētu mazināt dronu atkarību no sakaru infrastruktūras uz zemes un apgrūtināt to neitralizēšanu ar pašreizējiem elektroniskās karadarbības līdzekļiem.
Ukrainai esot tikai aptuveni pusgads, lai sagatavotos
Pēc eksperta aplēsēm, Ukrainai atlikuši aptuveni seši mēneši, līdz Krievija varētu ieviest plaša mēroga satelītu sakaru pārklājumu.
Tas nozīmē, ka Ukrainas inženieriem ir ierobežots laiks, lai izstrādātu efektīvus pretpasākumus un nodrošinātu valsts teritorijas aizsardzību pret jaunajām tehnoloģijām.
Beskrestnovs norādīja, ka Krievijas armijai, izstrādājot pretpasākumus satelītu interneta sistēmai "Starlink", bijuši labvēlīgāki apstākļi, jo tās inženieriem bija pieejama jau funkcionējoša sistēma, ko analizēt un pret kuru izstrādāt aizsardzības risinājumus.
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Savukārt Ukrainai jāmeklē veidi, kā neitralizēt tehnoloģiju, kas vēl nav sākusi darboties pilnā apjomā.
Krievija palielina arī jauno dronu darbības rādiusu, ziņo Beskrestnovs. Viņa sniegtā informācija, liecina, ka Krievijas bezpilota lidaparātu "Geraņ-4" darbības rādiuss izrādījies lielāks, nekā sākotnēji tika uzskatīts.
Vienā no pēdējiem uzbrukumiem vairāki šāda tipa droni sasnieguši Lucku, nolidojot vismaz 880 kilometrus.
13. oktobrī kļuva zināms, ka Krievija mēneša laikā Rostovas apkaimē izbūvējusi jaunu dronu palaišanas bāzi, kas paredzēta reaktīvo "Shahed" tipa bezpilota lidaparātu izmantošanai.
Šie notikumi liecina par Krievijas centieniem paplašināt bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas un pilnveidot to vadības tehnoloģijas.