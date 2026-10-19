No Parīzes līdz Prištinai: laicīga skola kā Eiropas norma
Austrija kopš septembra ir kārtējā Eiropas valsts, kas ierobežojusi reliģisko apģērbu skolā. Kārtējā – jo pirms tās bija Francija, Beļģija un Kosova, bet pēc tās, spriežot pēc debatēm, sekos citas. Laicīga skola Eiropā ir norma ar daudzām nacionālajām redakcijām.
Austrijas redakcija ir šāda: skolniecēm līdz četrpadsmit gadu vecumam nav atļauts valkāt galvas lakatu nevienā skolā valstī – ne valsts, ne privātajā. Slieksnis nav izvēlēts nejauši: četrpadsmit ir vecums, no kura Austrijas likumi atzīst pusaudzim tiesības pašam izlemt par savu reliģiju; līdz tam lēmumu pieņem vecāki, un tieši viņus likums lūdz nepārnest to uz skolu. Likums pamatots ar meiteņu aizsardzību pret spiedienu, ko tās pēc Izglītības ministrijas datiem izjūt gan no ģimenes, gan no vienaudžu puses.
Francijas redakcija ir senāka un plašāka. Kopš 2004. gada likums nepieļauj valsts skolās „uzkrītošus reliģiskus simbolus” – galvas lakatu, krustu, kipu, turbānu. Tas attiecas uz sākumskolu, koledžu un liceju un neskar privātskolas un universitātes, kur katrs students izlemj pats. Likumu ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma Nacionālā asambleja, un to atbalstīja gan labējie, gan kreisie; Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt atzinusi to par atbilstošu Konvencijai, norādot, ka valstij ir tiesības nodrošināt skolas neitralitāti. Kopš 2023. gada tā pati norma aptver arī abaju – garo kleitu, ko skolu administrācija uzskatīja par reliģisku apģērbu, un Valsts padome tam piekrita.
Beļģijā Flandrijas valsts skolu tīkls nepieļauj reliģiskus simbolus kopš 2009. gada, un Strasbūras tiesa 2024. gadā apstiprināja šādas kārtības likumību. Nīderlande un Dānija neatļauj skolās aizsegt seju; Kopenhāgena attiecina šo noteikumu arī uz universitātēm. Šveice, Bulgārija un Portugāle – pēdējā ar šā gada augustā pieņemtu likumu – ir ierobežojušas sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Ārpus Eiropas to pašu ceļu iet laicīgas valstis ar musulmaņu vairākumu: Kazahstānā prasības obligātai skolas formai, kas izslēdz reliģiskus elementus, apstiprinātas 2016. gadā, Uzbekistānā vienota skolas forma ieviesta 2018. gadā.
Īpašs gadījums ir Kosova, kur musulmaņi veido deviņas desmitdaļas iedzīvotāju. Vietējās Izglītības ministrijas administratīvā instrukcija nepieļauj valsts skolās „reliģisku uniformu”, tostarp galvas lakatu, kopš 2010. gada; 2014. gadā tā tika atjaunināta un ir spēkā līdz pat šai dienai. Aizliegums pārdzīvojis vairākas dažādu orientāciju valdības, ieskaitot pašreizējo, un neviena no tām nav uzskatījusi par vajadzīgu to atcelt. Priština to skaidro ar laicīgo skolu kā tradīciju, visu bērnu vienlīdzību valsts priekšā un centieniem veidot institūcijas pēc Eiropas parauga – Kosova tiecas pēc dalības Eiropas Padomē un Eiropas Savienībā, un valsts skolas neitralitāti tur uzskata par daļu no šā ceļa. Vienlaikus Kosova paliek musulmaņu valsts, un neviens Eiropā nedomā citādi: laicīga skola un musulmaņu sabiedrība viena otrai nav pretrunā.
Azerbaidžānas 21. septembra lēmums Nr. 309 uz šā fona lasāms kā vēl viena tās pašas normas nacionālā redakcija. Ministru kabinets apstiprināja vienotas prasības skolas formai un papildināja kopš 2022. gada spēkā esošos noteikumus ar punktu, ka apģērba elementi, „kas neatbilst vispārējās izglītības laicīguma principam”, skolas formā neietilpst. Galvas lakats skolas formas elementiem nav pieskaitīts. Lēmums attiecas tikai uz skolām: universitātēs, darbā, uz ielas nekas nav mainījies.
Azerbaidžāna saskaņā ar Konstitūciju ir laicīga valsts: 7. pants republiku definē kā laicīgu, 18. pants nošķir reliģiju no valsts un nosaka valsts izglītības laicīgo raksturu. 2026. gada jūlijā Vispārējās izglītības likumā tika izdarīti grozījumi, kas nostiprināja „nacionālo raksturu un laicīgumu” starp tā principiem. Septembra lēmumā ir tieša atsauce uz šiem grozījumiem, un tas noslēdz vasarā sākto reformu. Loģika šeit ir tā pati, kas Francijā vai Austrijā. Ģimenei ir tiesības audzināt bērnu savā ticībā – mājās, reliģiskajā kopienā, reliģiskā skolā. Valsts skola ir vieta, kur bērni no dažādām ģimenēm sastopas kā vienlīdzīgi, un vienota forma padara šo vienlīdzību redzamu. Kad meitene būs pieaugusi, lēmums par to, vai valkāt galvas lakatu, piederēs viņai pašai: Azerbaidžānas universitātēs galvas lakatu valkā brīvi.
Pirmās jauno noteikumu piemērošanas nedēļas izraisīja atbalsi Azerbaidžānas sabiedrībā, un drīz vien diskusija sākās Turcijā. Kritika tur ir manāma un nāk galvenokārt no reliģiski konservatīvām aprindām: daļa valdošās partijas politiķu un vairāki sabiedriskie darbinieki aicina Baku pārskatīt lēmumu, bet dažos medijos notiekošo salīdzina ar Turcijas galvas lakata aizliegumiem iepriekšējās desmitgadēs.
Taču Turcijā skan arī citas balsis, un aiz tām stāv tradīcija, uz kuras republika tika dibināta. Laicīgumu Mustafa Kemals Atatirks (Turcijas Republikas dibinātājs un tās pirmais prezidents) 1937. gadā nostiprināja konstitūcijā kā vienu no valsts principiem, un septiņdesmit gadus tas noteica, kā izskatījās Turcijas skola, universitāte un valsts dienests: bez reliģiskiem simboliem, ar vienotu formu un ar galvas lakata aizliegumu, kas universitātēs noturējās līdz 2010. gadam, bet valsts iestādēs – līdz 2013. gadam. Šo Turciju šodien pārstāv ne tikai kemalistiskā opozīcija, bet arī daļa akadēmiskās un ekspertu kopienas, tostarp arī varai pietuvināti. Turcijas teologs Džemils Kiličs jau 3. oktobrī aicināja Azerbaidžānu „rūpīgi saglabāt savu laicīgo identitāti” un nepiekāpties politiskajiem islāmistiem. Turcijas apskatnieks Ardans Zentirks atgādina, ka jaunatnei „jābūt laicīgai” un ka to nedrīkst atdot reliģisko kopienu ziņā. Profesore Aigina Attara, Turcijas prezidenta Drošības un ārpolitikas padomes locekle, sauc par negodprātīgiem mēģinājumus pasniegt Baku lēmumu kā „Azerbaidžānas 28. februāri” – pēc 1997. gada datuma, kad Turcijas armija piespieda islāmistu valdību atkāpties, – un ierosina nevērtēt Azerbaidžānu „tikai caur Turcijas prizmu”. Turcijas zinātnieks, Nacionālās aizsardzības universitātes docents Omers Faruks Kodžatepe formulē to, kam piekristu abas puses: „Azerbaidžāna ir neatkarīga valsts ar savu vēsturi, politiskajām un sabiedriskajām īpatnībām. Mūsu brālība stāv pāri pašreizējām domstarpībām.” Turcijas laikraksta Akşam apskatnieks Oguzhans Bilgins raksta, ka mēģinājumi izmantot galvas lakata jautājumu Ankaras un Baku attiecību saasināšanai ir lemti neveiksmei.
Baku atbilde, kas 13. oktobrī izskanēja no valdošās partijas „Jaunā Azerbaidžāna”, bija atturīga: abu valstu ciešās saites nenozīmē, ka viena valsts noteiktu otras iekšpolitiskos lēmumus. Turcijā līdzās pastāv divas tradīcijas – laicīgā, kemalistiskā, un reliģiski konservatīvā, kas pēdējās divās desmitgadēs guvusi spēku. Azerbaidžāna, pieņemot lēmumu par skolu, orientējas uz pirmo. Šajā ziņā tās izvēle nav atkāpšanās no Turcijas pieredzes, bet gan tās daļas turpinājums, kura ir tuvāka Parīzei, Vīnei un Prištinai nekā kritiķiem Ankarā.
Galu galā arī Azerbaidžāna ir pieņēmusi lēmumu, ko pirms tās pieņēmušas Eiropas un Centrālāzijas laicīgās valstis, un pieņēmusi to, pamatojoties uz tiesībām, kas nostiprinātas tās pašas Konstitūcijā.
Nikolay MARCHENKO, starptautisko jautājumu žurnālists (Bulgārija).