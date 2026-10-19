Krievijas militārajās bāzēs netālu no Latvijas, Igaunijas un Somijas robežām uzkrāj tankus un bruņutehniku
Krievija strauji atjauno militāro arsenālu pie NATO robežām. Lielbritānijā dzīvojošs Kremļa kritiķis Vladimirs Pastuhovs brīdina par bīstamu pavērsienu tuvāko sešu līdz deviņu mēnešu laikā
Krievija strauji papildina savus militārās tehnikas krājumus NATO valstu robežu tuvumā, radot bažas, ka Eiropa jau tuvāko sešu līdz deviņu mēnešu laikā varētu saskarties ar nopietnu militārās spriedzes saasināšanos. Tikmēr trimdā dzīvojošais Krievijas politologs Vladimirs Pastuhovs brīdina, ka Rietumu cerības izvairīties no plašākas konfrontācijas var izrādīties maldīgas.
Krievijas diktators Vladimirs Putins atjauno tanku un artilērijas arsenālu NATO robežu tuvumā. Satelītattēli liecina, ka Krievijas militārās tehnikas noliktavas, kas kara sākumā tika ievērojami iztukšotas, atkal strauji piepildās ar moderniem tankiem, bruņumašīnām un jaudīgām pašgājējartilērijas iekārtām.
Vienlaikus Lielbritānijā dzīvojošais Kremļa kritiķis, 63 gadus vecais politologs Vladimirs Pastuhovs, kurš ir Londonas Universitātes koledžas goda profesors, brīdina, ka Eiropas līderiem, iespējams, atlikuši vien seši līdz deviņi mēneši, pirms karā varētu notikt dramatisks un potenciāli bīstams pavērsiens.
"Kaut kur kaut kam neizbēgami ir jāuzsprāgst," viņš paziņoja.
Pastuhovs uzskata, ka Eiropas valdības izrāda bīstamu pašapmierinātību, pieņemot, ka Putins galu galā nogurs no iebrukuma Ukrainā un piekritīs tā dēvētajam Korejas scenārijam – konflikta iesaldēšanai.
"Eiropai nav pusotra gada, nemaz nerunājot par diviem vai trim gadiem," viņš sacīja, brīdinot Rietumus par risku nepamanīt tuvojošos plašākas militāras konfrontācijas draudus.
"Viss var sākt attīstīties ļoti strauji – turklāt jebkurā virzienā. Daudz ātrāk, nekā kāds šobrīd spēj iedomāties."
Krievijas militārās bāzes atkal piepildās ar tankiem
Politologa drūmās prognozes izskan laikā, kad jaunākā atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) informācija liecina, ka Krievijas bruņotie spēki papildina militārās tehnikas krājumus vismaz piecās uzglabāšanas bāzēs.
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Viena no tām atrodas Karēlijā, aptuveni 185 kilometru attālumā no NATO dalībvalsts Somijas robežas. Tur tiek uzkrātas jaunražotas pašgājējartilērijas iekārtas "Malva" un "Giacint-K".
Savukārt aptuveni 500 kilometru attālumā no Igaunijas un Latvijas robežām, Kostromas apgabala Bujas pilsētā, Krievija papildina 22. Centrālās rezerves bāzes arsenālu ar jauniem tankiem T-90M, bruņutransportieriem BTR-82A un kājnieku kaujas mašīnām BMP-3.
Daļa tehnikas ir remontēta, taču citas vienības ir pilnīgi jaunas un piegādātas tieši no Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumiem, kuru ražošanas apjomi turpina pieaugt.
Militārās tehnikas, tostarp tanku, uzkrāšana notiek arī bāzēs, kas atrodas tālāk Krievijas iekšzemē, piemēram, Topčihā, Altaja novadā.
Šos atklājumus izcēlis arī Vašingtonā bāzētais Kara izpētes institūts (ISW).
Tie liecina, ka Maskava sāk atjaunot daļu no savām tradicionāli milzīgajām militārās tehnikas rezervēm, kas ievērojami sarukušas četrarpus gadu ilgajā karā Ukrainā, neraugoties uz lielajiem zaudējumiem, ko Krievijas armija turpina ciest.
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Krievija paplašina militāro infrastruktūru NATO robežu tuvumā
Putina militārie plāni paredz arī kazarmu, munīcijas noliktavu un citas militārās infrastruktūras paplašināšanu NATO ziemeļu un austrumu robežu tuvumā.
Skandināvijas un Igaunijas žurnālistu kopīgā izmeklēšanā atklāta plaša militārā būvniecība Karēlijā, Murmanskas apgabalā un teritorijās uz dienvidiem no Sanktpēterburgas.
Krievija attīsta infrastruktūru savam 44. armijas korpusam, tostarp būvē dzīvojamās telpas vairākiem tūkstošiem karavīru netālu no Petrozavodskas, aptuveni 160 kilometru attālumā no Somijas robežas.
Savukārt Pečengā, tikai aptuveni desmit kilometru attālumā no NATO dalībvalsts Norvēģijas, tiek veidota jauna militārā infrastruktūra, kurā, pēc aplēsēm, varētu izvietot līdz pat 17 000 karavīru.
Militārie objekti tiek paplašināti arī netālu no Lugas, uz dienvidiem no Sanktpēterburgas, aptuveni 120 kilometru attālumā no Igaunijas robežas.
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Somijas armijas komandieris ģenerālleitnants Pasi Velimeki brīdinājis, ka Krievija nākotnē pie Somijas robežas varētu izvietot līdz pat 80 000 karavīru. Iepriekš šajā reģionā atradās aptuveni 20 000 Krievijas militārpersonu.
Vai Krievija gatavojas karam ar NATO?
Plašā bezpilota lidaparātu izmantošana karā Ukrainā ļāvusi Putinam daļu tradicionālās smagās militārās tehnikas novirzīt uz teritorijām, kuras potenciāli varētu kļūt par karadarbības zonu konflikta gadījumā ar NATO.
Tomēr Krievijas patiesie nodomi joprojām nav zināmi, un militārās tehnikas uzkrāšana pati par sevi nenozīmē, ka Maskava ir gatava vai spējīga sākt iebrukumu.
Kara izpētes institūts (ISW) pašreizējo tieša Krievijas sauszemes uzbrukuma risku Somijai vai Baltijas valstīm vērtē kā ļoti zemu, kamēr Maskava lielāko daļu savu militāro resursu turpina izmantot karā Ukrainā.
Taču Pastuhovs brīdina, ka Rietumu līderi riskē, pieņemot, ka viņu rīcībā vēl ir vairāki gadi, lai sagatavotos iespējamai konfrontācijai ar Krieviju.
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Viņaprāt, Eiropas politiķi pieņem, ka Putins tuvākajā nākotnē turpinās būt iestrēdzis karā Ukrainā.
"Tieši tik daudzus gadus, cik eiropiešiem nepieciešams, lai mierīgi, savā tempā sagatavotos pilna mēroga militārai konfrontācijai ar Krieviju," viņš raksturoja šo pieņēmumu.
"Tiek pieņemts, ka visu šo laiku Putins būs pilnībā aizņemts ar Ukrainas mocīšanu, Donbasā atkarojot metru pēc metra."
Eksperts brīdina par kļūdainām Rietumu cerībām
Pastuhovs uzskata, ka Rietumu politiķi arvien vairāk pārliecina paši sevi par tā dēvēto Korejas scenāriju, kurā no kara nogurušais Putins galu galā piekristu iesaldēt konfliktu pa pašreizējo frontes līniju.
Taču, pēc politologa domām, šāds pieņēmums varētu izrādīties katastrofāla kļūda.
Viņš norāda, ka Eiropas pašreizējie aprēķini balstās uz četriem būtiskiem pieņēmumiem:
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- Krievija izvairīsies no tiešas militāras konfrontācijas ar NATO.
- Ukraina turpinās izturēt postošos Krievijas uzbrukumus.
- Eiropas valdības spēs nodrošināt Ukrainas aizsardzības finansēšanu, kas varētu izmaksāt līdz pat 127 miljardiem sterliņu mārciņu gadā.
- ASV prezidents Donalds Tramps turpinās sniegt Ukrainai būtisku amerikāņu palīdzību.
"Ja ir tik daudz pieņēmumu, kaut kur kaut kam neizbēgami ir jāuzsprāgst," prognozēja Pastuhovs.
"Jebkurā gadījumā nākamie seši līdz deviņi mēneši būs patiešām dramatiski."
"Visticamāk, tieši šajā periodā notiks izšķirošais pavērsiens," viņš secināja.