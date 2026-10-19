Kurš patiesībā deva rīkojumu ierobežot “Starlink” Ukrainā? Zelenskis vaino ASV, bet Tramps un Masks mazgā rokas nevainībā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis ASV par apzinātu “Starlink” satelītsakaru darbības ierobežošanu Ukrainā. Šī sistēma ir būtiska Ukrainas armijas saziņai un dronu izmantošanai, tādēļ ierobežojumi var nopietni apgrūtināt valsts aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem.
Britu laikraksts “The Telegraph”, atsaucoties uz četriem informētiem avotiem, vēsta, ka “SpaceX” vadītājs Īlons Masks pats esot ierosinājis ASV prezidentam Donaldam Trampam ierobežot “Starlink” darbību Ukrainā un Tramps tam piekritis. Tomēr abi savu saistību ar šo lēmumu noliedz.
Zelenskis apgalvo, ka Ukrainas veiktajos testos novērots, ka droniem, kas aprīkoti ar “Starlink” sistēmu, pārsniedzot ātrumu 161 km/h, sakari pilnībā pārtrūkst. Tikmēr Eiropas Savienības teritorijā šīs pašas sistēmas esot darbojušās arī pie ātruma virs 180 kilometriem stundā. Ukrainas prezidents uzskata, ka tas liecina par apzinātiem ierobežojumiem, nevis tehnisku ķibeli.
Masks skaidro, ka lēmumus par "Starlink" militārās versijas “Starshield” izmantošanas ierobežojumiem pieņem ASV militārā vadība un prezidents. Savukārt Tramps apgalvojis, ka šādu rīkojumu nav devis. Arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio noliedzis Vašingtonas iesaisti, norādot, ka neviens neesot devis pavēli samazināt “Starlink” darbības ātrumu.
Intervijā NBC Zelenskis uzsvēris, ka ierobežojumi joprojām nav atcelti, un aicinājis ASV atjaunot sistēmas pilnvērtīgu darbību. Viņš norādījis, ka Ukraina turpinās aizstāvēties arī bez šiem sakariem, taču nesaprot, kādēļ sabiedrotie pieļauj to, ka šādas kļūmes notiek. Ukrainas gadījumā tas apgrūtina cīņu pret Krievijas uzbrukumiem.
Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad “SpaceX” ierobežo savu tehnoloģiju izmantošanu Ukrainas karā. Jau 2023. gadā uzņēmuma vadība atzina, ka veikti pasākumi, lai ierobežotu “Starlink” izmantošanu noteiktām militārām operācijām. Toreiz uzņēmums skaidroja, ka satelītsakaru sistēma sākotnēji nav bijusi paredzēta izmantošanai uzbrukuma operācijās.
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“Starlink” nozīme Ukrainas armijā pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi. Sistēma tiek izmantota ne tikai karavīru savstarpējai saziņai, bet arī izlūkošanai, dronu vadībai un pretgaisa aizsardzības nodrošināšanai. Tāpēc tās darbības ierobežošana var tieši ietekmēt Ukrainas spējas pārtvert Krievijas bezpilota lidaparātus laikā, kad Maskava turpina intensīvus uzbrukumus Ukrainas infrastruktūrai. Tikmēr Eiropas Savienība jau meklē alternatīvas “Starlink”, lai mazinātu atkarību no "SpaceX" un ASV valdības pieņemtajiem lēmumiem. P