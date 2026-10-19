Identificēti četri Kanādas karavīri, kas gāja bojā traģiskajā ugunsgrēkā Kanādas militārajā bāzē.
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Šodien 13:25
Karavīri gatavojās misijai Latvijā - zināmas sīkākas ziņas par traģisko ugunsgrēku Kanādas militārajā bāzē
Identificēti četri bojāgājušie karavīri, kas gāja bojā traģiskajā ugunsgrēkā, kas sestdien izcēlās Kanādas provincē Albertā esošajā militārajā bāzē "Veinraita". Viņu bataljons gatavojās nākamā gada pavasarī doties uz Latviju, lai pastiprinātu Kanādas spēkus NATO Daudznacionālajā brigādē.
Postošajā ugunsgrēkā militārajā bāzē bojā gājuši četri karavīri, bet ievainojumus guvuši 39, no kuriem 19 karavīru veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks. Saskaņā ar Kanādas valdības paziņojumu presei, četri bojāgājušie karavīri ir identificēti kā seržants Morgans Vongs, ierindnieks Šons Farels, ierindnieks Aidans Goldings un ierindnieks Haidens Likemarks.