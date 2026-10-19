Lukašenko iesaka Baltkrievijas zemessargiem mācīties izvairīties no lodēm
Baidoties no kaimiņvalstu “agresijas”, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paudis vēlēšanos paplašināt tautas zemessardzes vienību tīklu. Viņš arī ieteica zemessargiem sākt mācīties izvairīties no lodēm.
Лукашенко рекомендовал военным научиться уворачиваться от пули Видео: Пул Первого https://t.co/pFFAzx06qo— ЭХО (@echofm_online) October 16, 2026
Kā vēsta oficiālā ziņu aģentūra “BelTA” šādu vēlmi Lukašenko pauda Vjerhņadzvinskas rajonā, apmeklējot vienas šādas vienības mācības. Diktators īpaši uzsvēra, ka blakus atrodas NATO dalībvalsts Latvija — Vicebskas apgabala Vjerhņadzvinskas rajons robežojas ar Krāslavas rajonu. “Mums te blakus atrodas NATO valsts. Protams, nedod dies, mums vajadzēs karot ar viņiem karot. Taču tik un tā ir jābūt gataviem”.
“Tautas zemessardze ir šīs sistēmas zemākais līmenis. Nākamais ir teritoriālā aizsardzība, kuras uzdevums ir aizsargāt infrastruktūras objektus. Tātad tautas zemessardze, teritoriālā aizsardzība un pašā augšā – armija. Protams, visa šī struktūra atrodas prezidenta pakļautībā,” paziņoja Lukašenko.
Lai zemessargi būtu gatavi atvairīt potenciālo “NATO agresiju”, Lukašenko bija gatavs sniegt padomus par nepieciešamo sagatavotību. “Lai tu saprastu, es tev kā militārpersona militārpersonai saku. Tā nav pat šaušana, kā mums mācīja “vagnerieši” [runa ir par Krievijas algotņu grupējumu “Vagner”, kura īpašnieks Jevgeņijs Prigožins sastāvu papildināja ar visdažādākajām salašņām no Krievijas cietumiem un kolonijām, 2023. gada 23. jūnijā viņš sarīkoja dumpi pret Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu, bet tieši pēc diviem mēnešiem viņu aviokatastrofā likvidēja kopā ar “Vagner” vadību — red.] Puiši, pats galvenais ir fiziskā sagatavotība. Ja cilvēks spēj fiziski pārvietoties, jums jāiemācās izvairīties no lodes. Tāpēc galvenais ir fiziskā sagatavotība.”
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Soctīklos dzēlīgi komentētāji atgādināja, ka šādas prasmes bija Kianu Rīvsa atveidotajam Neo filmu franšīzē “Matrikss”.
72 gadus vecais Lukašenko pie varas ir jau kopš 1994. gada 20. jūlija, kad uzvarēja pirmajās demokrātiskajās vēlēšanās Baltkrievijā, solot pārmaiņas. Šajās vēlēšanās viņš pieveica pirmo neatkarīgās Baltkrievijas prezidentu Staņislavu Šuškeviču un pirmo premjerministru Vjačeslavu Kebiču. Pēc tam Lukašenko vadības stils kļuva aizvien autoritārāks, 1995. gada referendumā viņš ieguva papildu pilnvaras, kā arī piešķīra krievu valodai valsts valodas statusu un nedaudz pārveidotā veidā atjaunoja padomju laiku valsts simboliku.
Deviņdesmitajos gados Lukašenko radikāli apkaroja opozīciju, iesaistot arī tā dēvētos “nāves eskadronus”, kad mēdza bez pēdām pazust vairāki pazīstami opozīcijas pārstāvji, tostarp kādreizējais iekšlietu ministrs Jurijs Zaharanka, kādreizējais Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Viktars Hančars un opozicionārais politiķis, uzņēmējs Anatols Krasauskis, kuri apsūdzēja Lukašenko referenduma rezultātu viltošanā un pazuda 1999. gada 16. septembrī Minskā, kā arī Krievijas sabiedriskās televīzijas kanāla ORT žurnālists Dmitrijs Zavadskis, kurš pazuda 2000. gada 7. jūlijā Minskas starptautiskajā lidostā.
Bijušais Galvenās izlūkošanas pārvaldes virsnieks Vladimirs Borodačs intervijā “Radio Svoboda” 2012. gadā paziņoja, ka viņus nolaupīja Lukašenko “nāves eskadrons”, Zaharanku spīdzināja, lai izsistu atzīšanos valsts apvērsuma plānošanā, pēc tam nošāva un līķi sadedzināja krematorijā. Savukārt 2019. gada decembrī “Deutsche Welle” publicēja dokumentālo filmu, kurā bijušais Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas specvienības loceklis Jurijs Garavskis apstiprina, ka tieši viņa vienība nolaupīja un nošāva Zaharanku, bet pēc tam arī Hančaru un Krasauski.
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Pēc tam Lukašenko bez problēmām uzvarēja vēl četrās prezidenta vēlēšanās, līdz 2020. gada 9. augusta vēlēšanās sadūrās ar nopietnu opozīcijas konkurenci, par spīti Centrālās vēlēšanu komisijas centīgajai kandidātu atsijāšanai, dažu kandidātu ieslodzīšanai vai piespiedu emigrācijai, kā arī armijas vienību ievešanai Minskā un interneta slāpēšanai. Kad pasludināja Lukašenko pārliecinošo uzvaru pār opozīcijas kandidātu Svjatlanu Cihanousku, Baltkrievijas pilsētās sākās masu protesti, kuru brutālā apspiešanā iesaistīja gan OMON vienības, gan armiju, bet paša Lukašenko inaugurācija notika slepenības apstākļos. Pati Cihanouska bija spiesta emigrēt no Baltkrievijas, līdzīgi bija spiesti rīkoties arī daudzi citi opozīcijas pārstāvji, lielākoties atrodot patvērumu Polijā un Lietuvā. Atriebjoties kaimiņvalstīm par opozīcijas atbalstīšanu, 2021. gadā Lukašenko sāka veicināt migrantu masveida ievešanu no Tuvajiem Austrumiem, lai viņus nogādātu pie Polijas robežas, kur to vardarbīgie pūļi ilgstoši centās ielauzties Polijas teritorijā, bet pēc tam centās iekļūt arī Lietuvā un Latvijā. Šie migrantu viļņi joprojām turpinās.
Jāpiebilst, ka 2025. gadā septīto reizi "ievēlētais" Baltkrievijas vadītājs Lukašenko arī ir viens no galvenajiem Putina un 2022. gada 24. februārī sāktās Krievijas invāzijas Ukrainā atbalstītājiem. Eiropas Savienība, ASV, Lielbritānija, Kanāda, Ukraina un vairākas citas valstis neatzīst Lukašenko par likumīgo prezidentu, viņš kopā ar vairākām citām amatpersonām ir iekļauts sankciju sarakstos. Tiesa, kopš Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā ASV nostāja pret Lukašenko ir mīkstinājusies.