"Mēs to vienmēr uzskatījām par pašsaprotamu!" Norvēģijas pilsēta saskārusies ar satraucošām klimata pārmaiņu sekām
Norvēģijas nomaļās pilsētas iedzīvotājiem, kas dzīvo vienā no visstraujāk sasilstošajām vietām pasaulē, ieteikts vairs nedzert krāna ūdeni, jo tajā konstatēts smago metālu piesārņojums. Zinātnieki šo piesārņojumu saista ar mūžīgā sasaluma kušanu.
Longjērbīene, kas atrodas Svalbāras arhipelāgā, galvenokārt saņem dzeramo ūdeni no aptuveni 2,5 kilometrus gara aizsprostota ezera Isdammen, kura nosaukums tulkojumā nozīmē "ledus dīķis".
Klimata pārmaiņu izraisītā temperatūras paaugstināšanās veicinājusi mūžīgā sasaluma kušanu, kā rezultātā atsegušies iežu slāņi, no kuriem smagie metāli izskalojas un nonāk ezerā, vēsta "The Guardian".
Longjērbīene, kas atrodas aptuveni 1300 kilometru attālumā no Ziemeļpola, sasilst piecas līdz septiņas reizes straujāk nekā vidēji pasaulē. Rudens mēnešos temperatūra tur paaugstinās pat par četriem grādiem desmitgadē.
Pētnieki uzskata, ka dzeramā ūdens piesārņojumu ar smagajiem metāliem, visticamāk, izraisa divu faktoru mijiedarbība – mūžīgā sasaluma kušana un bijušās kalnrūpniecības pilsētas ģeoloģiskās īpatnības.
Mūžīgais sasalums ir pastāvīgi sasalis grunts slānis, kas visu gadu saglabājas ciets kā akmens. Vasarā atkūst tikai tā virsējā daļa, ko zinātnieki dēvē par aktīvo slāni.
"Mūžīgā sasaluma kušana apvienojumā ar slānekļa iežiem, kas satur minerālu pirītu jeb tā dēvēto muļķu zeltu, izraisa pilsētas ūdensapgādes piesārņojumu," skaidroja Svalbāras Universitātes centra Arktikas ģeoloģijas asociētā profesore un mūžīgā sasaluma eksperte Maržolēna Verē.
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Kā skaidroja zinātniece, pirītam nonākot saskarē ar ūdeni un skābekli, tas oksidējas, izraisot skābas vides veidošanos.
"Šādi radušās skābes var izskalot smagos metālus no iežiem, un tie nonāk ūdenstecēs. Longjērbīenē galvenā problēma ir mangāns, taču no iežiem var izskaloties arī citas piesārņojošas vielas," viņa norādīja.
Longjērbīenes pašvaldība pirmo reizi brīdināja aptuveni 2600 pilsētas iedzīvotāju pagājušā gada septembrī, kad mangāna koncentrācija ūdensapgādes sistēmā izrādījās 25 reizes augstāka par Norvēģijas Sabiedrības veselības institūta ieteikto līmeni – 50 mikrogramiem litrā.
Longjērbīenes mērs Terje Auneviks atzina, ka nogulšņu dēļ dzeramā ūdens kvalitāte pilsētā nekad nav bijusi īpaši laba, tomēr mangāna koncentrācija esot pieaugusi līdz nepieredzēti augstam līmenim.
Ilgstoša pakļaušana paaugstinātai mangāna koncentrācijai var izraisīt neiroloģiskus traucējumus, īpaši bērniem un zīdaiņiem.
Lai risinātu situāciju, pašvaldība ieviesa ārkārtas pagaidu pasākumus. Tostarp pie vietējā lielveikala tika uzstādīta centrālā tvertne ar bezmaksas attīrītu dzeramo ūdeni, ko filtrēja vietējā alus darītava. Iedzīvotāji tur varēja uzpildīt savus ūdens traukus. Vienlaikus tika sākta piesārņojuma cēloņu izmeklēšana.
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Kopš tā laika mangāna koncentrācija ūdenī ir samazinājusies, taču šā gada sākumā atklājās, ka sulfātu un niķeļa koncentrācija pārsniedz dzeramajam ūdenim ieteiktās robežvērtības. Tāpēc aizliegums lietot krāna ūdeni dzeršanai joprojām ir spēkā.
Auneviks norādīja, ka mangāna koncentrācija pati par sevi neesot bīstama, tomēr pašvaldībai jāievēro valsts noteiktās vadlīnijas.
Mērs arī atzina, ka dzeramā ūdens krīze izraisījusi plašu neapmierinātību iedzīvotāju vidū. Daļa pilsētnieku ir sašutuši par neērtībām, ko radījusi nepieciešamība ikdienā nodrošināties ar alternatīvu dzeramā ūdens avotu.
Pilsētas mērs, kurš uzdevis veikt dzeramā ūdens kvalitātes izmeklēšanu, norādīja, ka Longjērbīenei, iespējams, būs nepieciešama pilnīgi jauna ūdensapgādes sistēma.
Pašlaik tiek apsvērti vairāki risinājumi, tostarp ūdens filtrēšanas sistēmas uzstādīšana Isdammen ezerā un jūras ūdens atsāļošanas iekārtas izveide kā rezerves ūdensapgādes avots. Iespējams arī pretējs variants – par galveno ūdens avotu izmantot atsāļotu jūras ūdeni, bet ezera ūdeni atstāt rezervē.
Auneviks uzsvēra, ka abi risinājumi būtu ārkārtīgi dārgi. Turklāt Svalbāras skarbais klimats, kur ūdens temperatūra nereti ir zem nulles, radītu nopietnus tehniskus izaicinājumus.
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"Norvēģijā mēs vienmēr esam uzskatījuši par pašsaprotamu, ka varam dzert ūdeni tieši no krāna. Tāpēc ir grūti pierast pie domas, ka tagad mums ūdens jānes pašiem," atzina mērs.
Viņš arī aicināja citas nelielas apdzīvotās vietas laikus izvērtēt iespējamos riskus.
"Arī citām mazajām kopienām vajadzētu būt piesardzīgām un jau tagad domāt, kā rīkoties, ja līdzīga situācija skartu viņu ūdens avotus," sacīja Auneviks.
Zinātnieki brīdina: līdzīga problēma var skart arī citas Arktikas teritorijas
Mūžīgā sasaluma pētniece Maržolēna Verē un citi zinātnieki brīdina, ka Longjērbīenes ūdens piesārņojums varētu būt tikai priekšvēstnesis problēmām, ar kurām nākotnē nāksies saskarties arī citām Arktikas kopienām.
"Līdzīgi apstākļi – ar pirītu un smagajiem metāliem bagāti ieži un kūstošs mūžīgais sasalums – sastopami arī citviet Arktikā. Tāpēc šis varētu būt viens no pirmajiem piemēriem tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē saldūdens resursus, piemēram, Kanādas ziemeļos un Aļaskā," skaidroja Verē.