Vilciena pasažieris pēkšņi miris Viļņas dzelzceļa stacijā
Svētdien Lietuvas galvaspilsētas Viļņas dzelzceļa stacijā notikusi nelaime — kādam pasažierim vilcienā kļuvis slikti un viņš miris.
Vilcienam no Viļņas dzelzceļa stacijas bija jāizbrauc plkst. 8.45, taču tā atiešana vairākkārt tika atlikta, tā kā kādam pasažierim bija kļuvis slikti un bija izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, vēsta portāls “15min”.
Lietuvas dzelzceļa uzņēmuma “LTG Link” preses sekretāre pavēstīja, ka vienam no pasažieriem kļuvis slikti un viņš vilcienā miris. “Šorīt Viļņas dzelzceļa stacijā esošajā vilcienā vienam pasažierim kļuva slikti. Viņam tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, taču pasažieris nomira. Kamēr vilcienā strādāja mediķi un tika gaidīta citu dienestu ierašanās, vilciens nevarēja uzsākt kustību,” skaidroja “LTG Link” preses sekretāre Jūlija Leimone.
Par izbraukšanas kavēšanos pasažierus informēja tikai plkst. 9:10, turklāt nākamajā vilcienā ne visiem pasažieriem pietika vietu.