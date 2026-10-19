Maģars sola saglabāt Ungārijā stingru migrācijas politiku
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars paziņojis, ka nekārtības Francijas pilsētu ielās demonstrē, kāpēc Ungārija ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumā, un solīja to nemainīt.
Parīzē un citās Francijas pilsētās sestdien demonstrācijas pret dzīves dārdzību un izglītības pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos izvērtās grautiņos. Protestētāju grupas izdemolēja sabiedriskās ēkas, izlaupīja veikalus un iesaistījās sadursmēs ar policiju. Saistībā ar nemieriem tika aizturēti vismaz 2000 cilvēku, bet vairāk nekā 600 policisti un citi valsts darbinieki guva ievainojumus.
Maģars svētdien nosodīja šos nemierus, norādot, ka viņu satriekuši video un fotogrāfijas, kuros redzami vēsturisko ēku postījumi un vardarbība pret policiju visā Francijā.
"Ņemot vērā šo bezjēdzīgo iznīcināšanu un nepamatoto vardarbību, varbūt tagad visiem ir skaidrs, kāpēc Ungārija atbalsta iespējami stingrāko pieeju migrācijas jautājumā un kāpēc mēs nekādā gadījumā neatslābināsim mūsu robežu aizsardzību vai imigrācijas politiku, neatkarīgi no spiediena," platformā "X" norādīja Ungārijas premjerministrs.
Maģars, kas pēc pārliecinošās uzvaras vēlēšanās pagājušā gada aprīlī nomainīja Ungārijas ilggadējo līderi Viktoru Orbānu, ir apņēmies saglabāt sava priekšgājēja stingro nostāju migrācijas jautājumos.
Viņš pauda gandarījumu, ka pagājušajā nedēļā notikušajā Eiropas Savienības (ES) samitā kļuva skaidrs, ka "pārliecinošais Eiropas valstu vairākums ir atmodies un vēlas pārtraukt pagātnes iecietīgo politiku". "Eiropa, ko mēs visi mīlam, šodien atrodas nopietnās grūtībās. Mūsu pienākums ir arī palīdzēt saglabāt mūsu kontinentu kā brīnišķīgāko vietu pasaulē mūsu bērniem un mazbērniem," viņš rakstīja.
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Arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks svētdien, komentējot situāciju Francijā, norādīja, ka "Polija neatkārtos citu Eiropas valstu pieļautās kļūdas un nemaksās par tām". "Mēs stingri aizsargājam savas robežas pret nelegālo migrāciju, mums ir sava patvēruma politika - mēs nepieņemam patvēruma pieteikumus un deportējam tos, kas pārkāpj Polijas likumus. Mēs ievērosim bezkompromisa pieeju drošības jautājumos," platformā "X" uzsvēra Tusks.
ES samitā 15. un 16. oktobrī Briselē valstu līderi apsprieda, kā pārvaldīt migrāciju, un dalībvalstu viedokļi atšķīrās jautājumā, vai ieņemt stingrāku vai atvērtāku pieeju attiecībā uz robežkontroli un nelikumīgu ieceļošanu.
Polija kopā ar Itāliju un Dāniju pārstāv valstu grupu, kas ES samitā aicināja ieviest stingrāku migrācijas politiku, taču saskārās ar pretestību no tādu valstu puses kā Spānija.
Migrācija joprojām ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem ES, jo dalībvalstis joprojām nevar vienoties par to, kā stiprināt bloka ārējās robežas un dalīt atbildību par nelegālajiem imigrantiem.