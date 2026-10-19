"Austrian Airlines" reiss no Telavivas uz Vīni pēc draudiem novirzīts uz Sofiju.
Pasaulē
Šodien 09:14
Spridzekļa draudu dēļ pasažieru lidmašīna no Telavivas uz Vīni veic ārkārtas nosēšanos Sofijā
Pēc draudiem lidmašīnai aviokompānijas "Austrian Airlines" reiss no Telavivas uz Vīni svētdienas vakarā tika novirzīts uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju, paziņojis aviokompānijas pārstāvis.
Lidmašīna, kurā atradās 57 cilvēki, nolaidās Sofijā plkst. 21.42 pēc Latvijas laika un tiek pārmeklēta. Tiklīdz pārmeklēšana būs pabeigta, pasažieriem tiks rezervētas biļetes uz citu reisu, paziņoja aviokompānija.
Lidmašīnu izsekošanas vietne "FlightRadar24" ziņo, ka lidmašīna ar reģistrācijas numuru "OE-LZE" bija plānota lidojumam no Telavivas uz Vīni, taču tika novirzīta uz Sofiju.
Telekanāls "Sky News", atsaucoties uz Bulgārijas Transporta ministriju, ziņoja, ka lidojuma laikā pie robežas ar Rumāniju apkalpe pārraidīja "spridzekļa draudu signālu" un nolēma veikt ārkārtas nolaišanos Sofijā. Telekanāls ziņoja, ka lidmašīnu līdz nosēšanās brīdim Sofijā pavadīja gaisa spēku iznīcinātājs, un pēc tam pasažieri tika evakuēti.