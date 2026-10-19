Makrons noraida iekšlietu ministra atkāpšanos pēc vardarbīgajiem grautiņiem Francijā
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien asi kritizējis kļūdas, kas, viņaprāt, novedušas pie vardarbīgajiem protestiem, taču atteicās pieņemt iekšlietu ministra Lorāna Nunjesa atkāpšanos.
"Iekšlietu ministrs svētdien iesniedza atlūgumu prezidentam. Ņemot vērā nepieciešamību šobrīd nodrošināt nepārtrauktu tiesībaizsardzības iestāžu vadību, prezidents to noraidīja," paziņoja Elizejas pils.
Makrons lūdza Nunjesu "veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu caurskatāmību saistībā ar plānošanas un izlūkošanas kļūdām, kas izraisīja vardarbību", kā arī "ieviest jaunas drošības spēku darbības metodes", lai risinātu krīzi, teikts paziņojumā.
Parīzē un citās Francijas pilsētās sestdien demonstrācijas pret dzīves dārdzību un izglītības pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos izvērtās grautiņos. Protestētāju grupas izdemolēja sabiedriskās ēkas, izlaupīja veikalus un iesaistījās sadursmēs ar policiju. Saistībā ar nemieriem tika aizturēti vismaz 2000 cilvēku, bet vairāk nekā 600 policisti un citi valsts darbinieki guva ievainojumus.