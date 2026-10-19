Putins aicina Trampu un Sji uz tikšanos, lai vienotos par Ukrainas kara izbeigšanu Kremlim izdevīgā veidā
Krievijas diktators Vladimirs Putins ierosinājis novembrī rīkot tikšanos, kurā piedalītos ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins, lai apspriestu kara izbeigšanu pret Ukrainu uz Maskavai izdevīgiem nosacījumiem, atsaucoties uz avotiem, ziņo laikraksts "Wall Street Journal".
Atsaucoties uz kādu Krievijas izlūkdienestu bijušo darbinieku, laikraksts vēsta, ka Putins šādu priekšlikumu izteicis 9. oktobra telefonsarunā ar Trampu.
Pēc šīs sarunas ASV prezidents paziņoja par sankciju atcelšanu pret Krievijas dīzeļdegvielu un tās piegādēm, tostarp uz ASV.
Kremlis ierosinājis rīkot trīspusējo tikšanos Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības (APEC) samita ietvaros, kas notiks 18. un 19. novembrī Šeņdžeņā Ķīnas dienvidos.
Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprinājis izdevumam, ka notiek apspriedes par iespējamo tikšanos.
"Pašlaik nav skaidras izpratnes par pašu tikšanos vai tās iespējamo darba kārtību, lai gan visas trīs puses atzīst hipotētisko iespēju, ka šāda tikšanās varētu notikt," izteicies Peskovs.
Kāds augsta ranga ASV administrācijas pārstāvis laikrakstam norādījis, ka Tramps pagaidām nav devis piekrišanu samitam, bet kopumā varētu būt atvērts šai idejai.
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