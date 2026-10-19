Grautiņi Milānā turpinās otro dienu.
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Šodien 07:42
Grautiņi Milānā turpinās otro dienu: maskoti jaunieši demolē veikalus
Milānā svētdien otro dienu pēc kārtas izcēlās grautiņi, kuru laikā maskoti jaunieši dauzīja skatlogus un izlaupīja veikalus, vēsta aģentūra ANSA.
Melnā tērpti vandāļi demolēja tirgotavas ap Katedrāles laukumu pilsētas centrā, un policija nekārtību cēlāju izklīdināšanai izmantoja asaru gāzi un ūdensmetēju.
Aizturēti vismaz 160 cilvēki, kuru vidū aptuveni 80% ir nepilngadīgie.
Demonstrāciju laikā pret dzīves dārdzību arī sestdien Milānā, kā arī citās Itālijas pilsētās izcēlās nopietnas sadursmes, un itāļu mediji velk paralēles ar grautiņiem, kas pārņēmuši Franciju.
Premjerministre Džordža Meloni pirmdien sasaukusi drošības iestāžu pārstāvju sanāksmi, lai apspriestu pasākumus pret tiem, kas izmanto leģitīmas demonstrācijas, lai sētu vardarbību un haosu.