Tramps atkal metas virsū Zelenskim: “Viņš nekad nav vēlējies beigt šo karu”
ASV prezidents Donalds Tramps sociālās saziņas vietnē "Truth Social" svētdien publicējis garu komentāru par pēdējiem notikumiem attiecībās ar Ukrainu un Krieviju, kurā atkal izteicis apsūdzības Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
"Mans lēmums attiecībā uz Krieviju ir ļoti vienkāršs. Esmu iesaistījies sarunās, lai panāktu mieru starp Krieviju un Ukrainu, un nevēlos darīt kaut ko tādu, kas muļķības dēļ atstums Krieviju no dalības sarunās," paziņojis Tramps.
ASV prezidents apgalvo, ka esot panākts ievērojams progress, tostarp pašreizējās sarunās par gūstekņu apmaiņu un ka pašlaik Krievija gandrīz neko nedarot, lai palīdzētu Irānai.
"Vēlos, lai tas tā paliktu arī turpmāk, un es to panākšu, ja vien mani netraucēs stulbi cilvēki," piebildis Baltā nama saimnieks.
Tramps turpina apgalvot, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām paaugstinot dīzeļdegvielas cenas pasaulē un līdz ar to arī degvielas cenas ASV. Viņš uzsvēris, ka, neraugoties uz Ukrainas uzbrukumiem, Krievija nosūta miljoniem tonnu dīzeļdegvielas uz pasaules tirgiem.
"Zelenskim tas ir vienalga," apgalvo ASV prezidents, kura attiecības ar Ukrainas kolēģi pēdējās dienās ir krasi saasinājušās pēc sankciju atcelšanas pret Krievijas dīzeļdegvielu.
"Viņš (Zelenskis) nevēlas beigt šo karu un, visticamāk, nekad to nav vēlējies," norādījis Tramps.
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"Pirms diviem gadiem viņš varēja noslēgt daudz izdevīgāku darījumu nekā tagad. Viņa valsts ir izpostīta, ievērojama daļa teritorijas zaudēta, piekļuve jūrām un okeāniem zaudēta, un vīriešu skaits ir ievērojami sarucis, viņi ir guvuši smagus ievainojumus vai arī gājuši bojā," raksta Tramps.
Tikmēr Zelenskis intervijā aģentūrai "Bloomberg" svētdien izteicies, ka Tramps mēģina piespiest Kijivu kapitulēt.
Ukrainas prezidents norādījis, ka piedāvājis atteikties no uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem apmaiņā pret munīcijas piegādi zenītraķešu sistēmām "Patriot", taču ASV puses reakcija liecina, ka uzbrukumi, pēc Vašingtonas domām, esot jāpārtrauc bez jebkādiem nosacījumiem.
"Uzskatu, ka tika veikti pasākumi, lai pārliecinātu Ukrainu kapitulēt," atzinis Zelenskis. "Nesaku, ka mūsu partneriem ir šāds mērķis. Es negribētu domāt, ka mūsu amerikāņu partneri uzskata, ka karš varētu beigties drīzāk uz Ukrainas rēķina. Bet tā tas izskatās."