Dievkalpojuma tiešraidē krucifikss nonāvē Ekvadoras priesteri, skatītāji sastinguši šausmās
Traģiski noslēdzies dievkalpojums Ekvadorā — dzīvību zaudēja priesteris, kuram uz galvas uzkrita milzu krucifikss. Briesmīgais negadījums notika daudzu ļaužu acu priekšā, jo pasākums tika translēts tiešsaistē.
Priesteris Patrisio Alfredo Sančess Molinari sestdien Nemitīgās Palīdzības Dievmātes (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro) baznīcā Ekvadoras lielākajā pilsētā Gvajakilā uzrunāja draudzi, kad pēkšņi no sienas virs altāra atdalījās smags krucifikss un uzgāzās priesterim tieši uz galvas. Tā kā krucifikss atradās priesterim aiz muguras, viņam nebija cerību izvairīties no baisā sitiena.
Pēc negadījuma baznīcā esošie ticīgie sāka saukt pēc palīdzības, bet translācija sociālajos tīklos turpinājās. Svētdien Gvajakilas arhidiecēze sociālajos tīklos apstiprināja priestera nāvi, paziņojot, ka Molinari ir “devies uz Tēva mājām, lai priecātos Viņa klātbūtnē un godībā”.
Pagaidām nav zināms krucifiksa nokrišanas cēlonis, vai negadījumu izraisījuši konstrukcijas bojājumi vai nepareizi nostiprinājumi.