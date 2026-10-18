VIDEO: vandaļi Albānijā protesta laikā aizdedzina Augstākās tiesas ēku
Vandaļi Albānijā protesta laikā aizdedzinājuši daļu Augstākās tiesas ēkas, vardarbīgajām demonstrācijām pret premjeru Edi Ramu turpinoties sesto dienu. Neapmierinātība valstī krājusies jau kopš maija, kad Albānijas valdība piekrita valsts dienvidos izbūvēt ar Trampa znotu Džaredu Kušneru saistītu luksusa centru.
Albānijas galvaspilsētā Tirānā svētdien jau sesto dienu turpinājās protesti pret valdību. Simtiem demonstrantu pulcējās pie Izglītības ministrijas, skandējot “Rama, atkāpies!”. Tirānas centrā veikali un iestādes bija aizvērušas durvis un aizsargājušas logus ar metāla žalūzijām. Pilsētas darbinieki novāca bruģakmeņus, lai nepieļautu to izmantošanu sadursmēs.
Bet neskatoties uz pūlēm sadursmēs ar policiju demonstranti meta akmeņus, uguņošanas ierīces un degmaisījumus, bet policija pūli centās izklīdināt ar asaru gāzi, ūdens lielgabaliem un gumijas lodēm. Protestu laikā liesmas pārņēma daļu Augstākās tiesas ēkas.
Saskaņā ar Albānijas Veselības ministrijas svētdienas rīta ziņojumu, protestos ievainoti 65 cilvēki, tostarp 37 policisti, bet 12 cilvēki nogādāti slimnīcā. Kopš protestu sākuma otrdien ievainoti 272 cilvēki, no viņiem 169 ir policisti.
Demonstrācijas pilsētā sākās otrdien. Tajās piedalās tūkstošiem cilvēku, tostarp studenti, kuri pieprasa labākus apstākļus universitātēs un zemākas mācību maksas. Protestētāji aicina arī radīt vairāk darba iespēju, izbeigt korupciju un panākt premjera Edi Ramas atkāpšanos.
Premjers protestu pieaugumā vainojis “ārvalstu roku”
Premjers Rama, kurš amatā ir kopš 2013. gada un pašlaik strādā ceturto pilnvaru termiņu, svētdien paziņoja, ka negrasās atkāpties. Tiešraidē sociālajos tīklos viņš sacīja, ka “valdība netiek gāzta”, taču norādīja — ilgstošie nemieri var ietekmēt Albānijas ceļu uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
“Albāņiem ļoti rūpīgi jāpadomā,” sacīja Rama. “Vai viņi vēlas to, vai arī vēlas Eiropas Savienību?” Albānija cer kļūt par ES dalībvalsti līdz 2030. gadam. Premjers protestu pieaugumā vainojis “ārvalstu roku” un apgalvojis, ka valdība dara visu iespējamo, lai risinātu korupcijas problēmu. Vienlaikus viņš sacījis, ka ir gatavs uzklausīt studentu pamatotās prasības un apspriest izglītības izmaksas.
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Rama arī uzsvēris, ka par īpašuma iznīcināšanu atbildīgajiem jāsaņem sods.
Protestu iznākums joprojām nav skaidrs, sacīja Albānijas televīzijas kanāla TV Klan žurnāliste Lindita Karadaku. “Premjers Rama ir apņēmības pilns un skaidri pateicis, ka neatkāpsies, taču arī jaunieši, kuri protestē, ir apņēmības pilni un liek saprast, ka tik viegli nepadosies,” viņa teica. “Šobrīd neviens nezina, ko nesīs rītdiena.”
Pirmie protesti sākās maijā, līdz ar luksusa kompleksa būvniecību, kur iesaistīts arī Trampa znots Kušenrs
Pašreizējo protestu vilnis turpina Albānijā vairākus mēnešus krājušos neapmierinātību. Šā gada pirmās demonstrācijas, kas nodēvētas par “Flamingo revolūciju”, sākās maijā. Tās izraisīja strīdi par luksusa tūrisma kompleksa būvniecību Albānijas dienvidos, kas saistīta ar ASV prezidenta Donalda Trampa ģimeni un viņa znotu Džaredu Kušneru.
Albānijas dienvidos iecerētais luksusa kūrorta projekts, kurā iesaistīti investori, tostarp ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners, izraisījis asus konfliktus vietējo iedzīvotāju vidū. Zvernecas ciema iedzīvotāji apgalvo, ka daļa zemes, uz kuras plānots attīstīt projektu, viņiem atņemta nelikumīgi un pārdota bez īpašnieku piekrišanas.