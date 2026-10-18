Masks republikāņiem ziedo vairāk nekā 200 miljonus dolāru - Teksasā viņam ir īpaši daudz, ko zaudēt
Tuvojoties 3. novembra ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, tehnoloģiju magnāts Īlons Masks republikāņu atbalstam ziedojis vairāk nekā 200 miljonus dolāru.
Lielāko daļu no Īlona Maska politiskajiem ziedojumiem – 158 miljonus dolāru – saņēma Senāta līderības fonds. Tā ir neatkarīga politiskā organizācija, kurai atļauts piesaistīt neierobežotu finansējumu un atbalstīt kandidātus viņu vēlēšanu kampaņu laikā.
Jāpiebilst, ka Maska ziedojums ir viens no lielākajiem publiski zināmajiem vienreizējiem politiskajiem ziedojumiem ASV vēsturē.
Fonds šo naudu ātri novirzīja organizācijai, kas atbalsta Teksasas republikāni Kenu Pakstonu. Viņš Senāta vēlēšanās sacenšas ar demokrātu Džeimsu Talāriko. Aptaujas dati liecina, ka abi kandidāti šobrīd atrodās līdzīgās pozīcijās, un vēlēšanu iznākums var parādīt, cik stipras būs republikāņu pozīcijas turpmāk.
80 miljoni ziedoti paša izveidotam uzņēmumam
Vairāk nekā 80 miljonus dolāru tehnoloģiju magnāts ziedojis organizācijai "America PAC", ko viņš izveidoja 2024. gada vēlēšanu laikā. Pagājušajā ceturksnī tā tērēja miljonus, lai ar digitālo reklāmu, pasta sūtījumu un telefona zvanu palīdzību vērstos pret demokrātu Džeimsu Talāriko, kā arī finansēja reklāmas republikāņa Kena Pakstona atbalstam.
Vēl 10 miljonus dolāru Masks ziedoja organizācijai "Lone Star Liberty PAC", kas galvenokārt atbalsta Pakstonu. Politikas analītiķis Keiss Maierss norādīja, ka republikāņiem šoreiz ir izdevies piesaistīt vairāk līdzekļu, taču tas vēl negarantē uzvaru. “Republikāņiem ir priekšrocības līdzekļu piesaistē, taču ar naudu vien nepietiek, lai nodrošinātu panākumus,” viņš sacīja.
Kāpēc Maskam svarīga Teksasa?
Maska ziedojumos īpaši izceļas Teksasa — štats, uz kuru viņš pēdējos gados pārcēlis daļu sava biznesa, tostarp uzņēmumus "SpaceX", "Tesla" un "X". Šādu soli Masks spēris pēc tam, kad pauda neapmierinātību ar uzņēmējdarbības vidi Kalifornijā.
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Teksasā uzņēmumiem ir mazāk ierobežojumu, turklāt štatā nav jāmaksā ne iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ne uzņēmumu ienākuma nodokļa. Republikāņi, kuri tur parasti atbalsta mazāku valsts iejaukšanos uzņēmējdarbībā, palīdz saglabāt Maskam labvēlīgus apstākļus. Politikas analītiķis Keiss Maierss uzskata, ka lielie ziedojumi Teksasā un štata Senāta vēlēšanu cīņā liecina — Masks apzinās, cik ļoti viņa politiskās intereses ir saistītas ar biznesa interesēm.
Arī ASV prezidenta vēlēšanās iztērēja vairāk nekā 200 miljonus dolāru
Jāpiemin, ka šī nav pirmā reize, kad Masks kļuvis par vienu no Trampa dāsnākajiem ziedotājiem. 2004. gada prezidenta vēlēšanu laikā Masks Trampa un citu republikāņu atbalstam kopumā ieguldīja aptuveni 290 miljonus dolāru. Apmēram 200 miljonus no šīs summas viņš ieguldīja sevis izveidotajā politiskajā komitejā "America PAC", palīdzot Trampam vēlēšanu kampaņā.
Tāpat pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām Masks vairākiem vēlētājiem izmaksāja pa vienam miljonam dolāru. Viņš bija paziņojis, ka līdz vēlēšanu dienai katru dienu šo naudas balvu saņems viens reģistrēts vēlētājs no kāda svārstīga štata, ja būs parakstījis America PAC petīciju par ASV Konstitūcijas pirmā un otrā grozījuma atbalstīšanu. Pirmo miljonu dolāru čeku Masks pasniedza petīcijas parakstītājam Pensilvānijā, un vēlāk tika paziņoti arī citi balvu saņēmēji.
Kādēļ tehnoloģiju uzņēmumi atbalsta republikāņus?
Tehnoloģiju jautājumi šogad kļūst arvien svarīgāki vēlētājiem, un ASV pieaug aicinājumi stingrāk regulēt mākslīgo intelektu, datu centrus un sociālos medijus. Politikas analītiķis Keiss Maierss uzskata, ka tāpēc tehnoloģiju nozares pārstāvji arvien ciešāk sadarbojas ar Republikāņu partiju, kas parasti iestājas par mazākiem regulējumiem nozarē.
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“Tehnoloģiju līderi redz, ka nākotnē pieaugs prasības pēc regulējuma [MI jomā], un vēlas sev nodrošināt izdevīgākas pozīcijas. Redzam, ka viņi maina nostāju un arvien vairāk nostājas republikāņu pusē,” viņš sacīja.
Republikāņus ar lieliem ziedojumiem atbalsta arī citi tehnoloģiju nozares pārstāvji. Pērn uzņēmuma "OpenAI" prezidents Gregs Brokmans un viņa sievas Anna Trampam pietuvinātajai organizācijai "MAGA Inc PAC" ziedoja teju 25 miljonus dolāru. Maierss norādīja, ka politiskos ziedojumus, lai ietekmētu regulējumu, izmanto arī kriptovalūtu un azartspēļu nozares pārstāvji. “Ar ziedojumiem viņi cenšas veidot sev labvēlīgāku regulējuma vidi,” viņš teica.