Četri bojāgājušie un desmitiem ievainoto - zināmas jaunas ziņas par nāvējošo ugunsgrēku Kanādas militārajā bāzē
Nāvējošajā ugunsgrēkā Kanādas armijas bāzē “Wainwright” Albertas provincē, dzīvību zaudējuši četri, bet ievainojumus guvuši vairāki desmiti karavīru.
Kārnijs ugunsgrēku, kas izcēlās sestdien plkst. 16.00 pēc vietējā laika, raksturoja kā “strauju un ļoti spēcīgu”. Uguns izplatījās spēcīgā vējā un, kā ziņoja vietējā pašvaldība, pārņēma arī bāzes žogus. Lai gan šobrīd ugunsgrēks ir ierobežots, glābēji palikuši notikuma vietā, lai nepieļautu atkārtotu liesmu uzliesmošanu.
"Nācija sēro par drosmīgajiem mūsu bruņoto spēku karavīriem, kurus šodien esam zaudējuši," pauda premjers, norādot, ka šī ir viena no smagākajām traģēdijām, ko miera laikā pieredzējuši Kanādas bruņotie spēki.
Slimnīcas pārpildītas ar cietušajiem
Ugunsgrēkā cietušie nogādāti tuvējās ārstniecības iestādēs. Saistībā ar lielo noslodzi Edmontonā esošā Karaliskā Aleksandras slimnīca izsludināja ārkārtas reaģēšanas režīmu. Slimnīcas ārsts Vorens Tērksis norādīja, ka ārstniecības iestādes ir pārslogotas.
“Šobrīd pacientu ir vairāk, nekā gribētos ticēt,” viņš teica. Ārsts notikušo raksturoja kā katastrofu, kas mēdz atgadīties reizi 15 līdz 25 gados. Palīdzības sniegšanai tika piesaistītas arī gaisa medicīniskās palīdzības vienības no Edmontonas, Saskatūnas un Kalgari.
Cēlonis vēl nav noskaidrots
“Wainwright” ir viena no noslogotākajām militāro mācību bāzēm Kanādā. Vietējais mērs Brūss Pjūgs pastāstīja, ka bāzē aizvadītajā nedēļā notikušas mācības ar kaujas munīciju. Viņš sacīja, ka kanonādes tur nav nekas neparasts, taču sestdien to troksnis pēkšņi apklusa, un drīz pēc tam glābēji saņēma izsaukumu. “Šāda veida traģēdija ir nedzirdēta,” sacīja Pjūgs.
Ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Kanādas medijs “Global News”, atsaucoties uz anonīmiem militāriem avotiem, ziņoja, ka uguns varētu būt izcēlusies pēc gāzesvada vai gāzes urbuma bojājuma mācību laikā. Varasiestādes šo informāciju nav apstiprinājušas. Kanādas bruņotie spēki paziņojuši, ka pašlaik nav pazīmju, kas liecinātu par terorismu.
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Cietušo vārdus neatklās, kamēr nebūs informēti tuvinieki
Pirms Kārnijs apstiprināja bojāgājušo skaitu, vairāki mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, vēstīja par septiņiem bojāgājušajiem. Šī informācija nebija oficiāli apstiprināta, un premjers paziņoja, ka bojā gājuši četri karavīri. Viņš paziņoja, ka bojāgājušo un cietušo vārdi netiks atklāti, kamēr nebūs informēti tuvinieki.
“Karavīri bija uzsākuši apmācības procesu, lai reiz kalpotu Kanādai, bet tagad Kanāda būs līdzās viņu tuviniekiem un atbalstīs ugunsgrēkā cietušos,” sacīja Kārnijs. Viņš pateicās cilvēkiem, kuri ziedo cietušajiem asinis, un apliecināja, ka ievainotajiem tiks sniegts atbalsts visā atveseļošanās laikā. Premjers arī paziņoja, ka pie federālajām ēkām visā valstī Kanādas karogs tiks nolaists pusmastā.