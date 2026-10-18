VIDEO: maskās tērpti vandaļi protestu laikā plosa arī Milānu
Francija nebija vienīgā, kas sestdien, 17. oktobrī cieta uzbrukumos. Arī Itālijas pilsētā Milānā maskās tērpti vandaļi, protesta laikā izlaupīja veikalus un apmētāja policiju ar bruģakmeņiem.
Milānas centrā sestdien, 17. oktobrī, protesta laikā pret dzīves dārdzību maskās tērpti vandaļi izairsīja sadursmes ar policiju, izlaupīja veikalus un aizdedzinātja vairākus objektus. Protesta gājiens sākās mierīgi, taču vēlāk demonstranti apmētāja policistus ar bruģakmeņiem un citiem priekšmetiem.
Vardarbības dēļ Doma laukums un luksusa veikalu galerija, kas parasti ir pārpildīta ar pircējiem, kļuva pilnīgi tukša. Daļa protestētāju aizdedzināja no bāru galdiem izveidotas barikādes. Policija pūļa izklīdināšanai izmantoja ūdensmetējus un asaru gāzi.
Ziņu aģentūra “LaPresse” vēstīja, ka demonstrācijās tika ievainoti vismaz divi policisti, bet aizturēti aptuveni 50 demonstranti, tostarp daudzi nepilngadīgie.
Itālijas premjere Džordža Meloni stingri nosodījusi vardarbības uzliesmojumu, sociālajos tīklos publicējot sekojošu vēstījumu: “Cilvēkiem ir tiesības uz demonstrācijām. Dedzināt mūsu pilsētas – nevienam tādu tiesību nav,” viņa norādīja, veltot pārmetumus “huligāniem, kuri izmanto demonstrācijas, lai sētu haosu valstī, uzbruktu likumsargiem, un turētu gūstā veselas pilsētas”.
Milānas kreisi centriskās politiskās ievirzes mērs Džuzepe Sala atzina, ka protestu iemesli ir saprotami, taču vardarbību un pilsētai nodarītos postījumus attaisnot nevar. “Protestu iemesli bija saprotami. Vardarbība pret likumsargiem un nopietnie postījumi pilsētai nav attaisnojami,” viņš uzsvēra.