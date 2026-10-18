Zelenskis paziņo par izlūkošanas sadarbības atjaunošanu ar ASV
Svētdien, 18. oktobrī, intervijā ASV televīzijas kanāla NBC raidījumam “Meet the Press” Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ASV atjaunojušas militārās un drošības izlūkošanas informācijas apmaiņu ar Ukrainu.
Zelenska paziņojums sekoja pēc saspīlējuma Kijivas un Vašingtonas starpā pēc tam, kad Tramps paziņoja par dīzeļdegvielas iepirkšanu no Krievijas un aicināja Ukrainu neuzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem enerģētikas objektiem. 15. oktobrī laikraksts “The Washington Post” ziņoja, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas brīdinājušas Ukrainu, ka Vašingtona nekavējoties pārtrauks izlūkošanas informācijas nodošanu, ja Ukrainas spēki turpinās tāla darbības rādiusa triecienus Krievijas naftas pārstrādes un petroķīmijas uzņēmumiem.
Brīdinājums tika nodots Ukrainas vēstniecībai Vašingtonā saistībā ar domstarpībām par ASV prezidenta Donalda Trampa vienpusēji izsludināto “enerģētikas pamieru”. Trampa administrācija iepriekš bija brīdinājusi, ka varētu apturēt izlūkošanas sadarbību un bloķēt Eiropas valstīm iespēju iegādāties ASV ieročus Ukrainai, ja Kijiva nepārtrauks dziļos triecienus Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.
Vienlaikus ASV avoti laikrakstam “The Washington Post” norādīja, ka izlūkošanas informācijas apmaiņa nekad neesot tikusi pilnībā pārtraukta, lai gan atsevišķas datu plūsmas bija ierobežotas. Zelenskis savukārt raidījumā “Meet the Press” sacīja, ka informācijas apmaiņa bijusi apturēta “kādu laiku”, bet tagad atjaunota.
Pirms sadarbības atjaunošanas Zelenskis bija paziņojis, ka Ukrainas aizsardzības spēki divas naktis pēc kārtas nav saņēmuši Rietumu partneru iepriekšēju brīdinājumu par Krievijas ballistisko raķešu palaišanu Kijivas virzienā. Triecienos tika bojāti galvaspilsētas enerģētikas objekti, un tika pārtraukta elektroenerģijas un ūdens padeve pašvaldības tīklos.
Kijiva cer uz divpusējām sarunām jau šonedēļ
Ukrainas un ASV amatpersonas pašlaik cenšas vienoties par divpusējo sarunu laiku un formātu. Piektdien, 16. oktobrī, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs konsultējās ar ASV īpašo sūtni Džaredu Kušneru par gaidāmo klātienes tikšanos organizēšanu.
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Zelenskis apliecināja, ka Kijiva ir gatava tiešām sarunām ar Baltā nama pārstāvjiem. Viena no apspriežamajām tēmām varētu būt pārbaudāmi nosacījumi savstarpējam enerģētikas pamieram, kura mērķis būtu pasargāt civiliedzīvotāju komunālo infrastruktūru pirms ziemas.
Izlūkošanas sadarbības atjaunošana notiek laikā, kad uzmanība pievērsta arī citiem tehnoloģiskiem ierobežojumiem, kas ietekmē Ukrainas aizsardzības spējas. To vidū ir komerciālo “Starlink” termināļu ātruma ierobežojumi un Ukrainas piekļuves trūkums ASV Aizsardzības ministrijas līgumā paredzētajam satelītu tīklam “Starshield”.