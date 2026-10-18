"Nost ar karaļiem" protesti ASV 17.10.2026
Sestdien, 17. oktobrī, visā ASV notika “No Kings” protesti, kurā demonstranti ar saukli "Nost ar karaļiem" iestājās pret ASV prezidenta ...
“Cenas aug, karš turpinās!” Demonstranti Atlantā iestājas pret Donalda Trampa politiku
Sestdien, 17. oktobrī, visā ASV tika aizvadīti protesti, kurā demonstranti ar saukli "Nost ar karaļiem" iestājās pret ASV prezidenta Donalda Trampa īstenoto politiku.
Protesta mērķis bija mudināt cilvēkus piedalīties Kongresa vidustermiņa vēlēšanās un doties balsot jau laicīgi. Vairāki simti plānoto pasākumu tika pieteikti kā bezpartejiski, tomēr tie turpināja gandrīz divus gadus ilgušo protestu tradīciju pret Donalda Trampa prezidentūru. Pie Linkolna memoriāla Vašingtonā uzstājās muzikanti, un, par spīti vēsajam laikam, daļa no vairākiem simtiem sanākušo dejoja. Pūlī bija plakāti “Balsojiet iepriekš!”, “Lieciet mierā manas balsstiesības!”, u.c.
Arī protestos Atlantā demonstranti asi kritizēja ASV prezidenta Donalda Trampa politiku, bet akcijas rīkotāji sacīja, ka protestu galvenais mērķis ir mudināt cilvēkus piedalīties 3. novembra Kongresa vidustermiņa vēlēšanās un aizstāvēt demokrātiju.
Gājiens sākās Pjemontas parkā, kur uzrunu teica Atlantas pilsētas domes deputāte Kelsija Bonda. Viņa aicināja veidot sabiedrību, kas strādā vienkāršo cilvēku, nevis miljardieru labā. “Mums vajag ekonomiku un sabiedrību, ko demokrātiski pārvalda strādājošie, jo tieši mēs uzturam šo ekonomiku,” sacīja Bonda. Daudzi sanākušie viņas teikto atbalstīja ar saucieniem.
Akciju mērķis – aizvest vēlētājus līdz urnām
ASV protesti ar saukli “No Kings” jeb “Nekādu karaļu” sākās 2025. gadā pēc tam, kad Tramps 2025. gada februārī publicēja mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā viņš bija attēlots kā monarhs uz viltota žurnāla “Time” vāka. Daudzās pilsētās šīs demonstrācijas pulcējušas lielus cilvēku pūļus.
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Taču Atlantā sestdienas pasākuma organizatori uzsvēra, ka šoreiz vēlas panākt arī konkrētu rezultātu – mudināt cilvēkus piedalīties vēlēšanās un iesaistīties savās kopienās. Organizāciju “50501 Georgia” pārstāvošā Kimberlija Dīmere sacīja, ka rīkotāji vēlas cilvēkus rosināt balsot, vēlams, jau pirms vēlēšanu dienas, kā arī iepazīt kaimiņus un kopā doties uz vēlēšanu iecirkņiem.
Gājiens aptuveni jūdzi garumā veda no vēsturiskā Pjemontas parka līdz Svētā Marka baznīcai. Uz demonstrantu plakātiem bija lasāma kritika par dažādām Trampa administrācijas politikām, tostarp rupji saukļi pret ASV Imigrācijas un muitas dienestu jeb ICE.
37 gadus vecais Daniels, kurš turēja plakātu ar necenzētu saukli pret ICE, sacīja: “Šī administrācija katru dienu izdara neskaitāmi daudz pārkāpumu un briesmīgu lietu. Bet ICE, iespējams, ir visļaunākais un pretīgākais veidojums.” Arī protestētāja Paipere Vaita pauda satraukumu par imigrantu aizturēšanu. “Man ir apnicis tas, kas notiek Amerikā. Kad redzu, ka ICE aiztur cilvēkus, kuri šeit dzīvo jau ilgu laiku, man kļūst ļoti, ļoti skumji. Es gribu pārmaiņas,” viņa sacīja.
Kritizē Trampa politiku Irānā un pauž atbalstu Ukrainai
Demonstrācijā tika kritizēta arī Trampa ārpolitika. Vienā no plakātiem bija attēlots Tramps kā krievu matrjoška, kuras vēderā slēpjas Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Plakāta autore Merilina, kura savu uzvārdu neatklāja, sacīja, ka ar to vēlas parādīt abu līderu sadarbību. “Ja man būtu bijis vairāk vietas, es tur būtu ielikusi vēl vienu lelli, piemēram, Īlonu Masku,” viņa piebilda.
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Merilina norādīja, ka ārpolitika ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šajās vēlēšanās. “Esmu pilnīgi pret karu Irānā un atbalstu Ukrainu,” viņa sacīja. Marks Spivijs teica, ka ir “riebuma pārņemts” par Trampa karu Irānā. Viņaprāt, nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota, lai iesaistītos ārvalstu karā, kamēr pieaug cenas un inflācija. “Mēs esam karā – bezgalīgā karā. Tam bija jāilgst pāris nedēļas, trīs, četras, sešas nedēļas. Tagad šis karš turpinās jau vairāk nekā astoņus mēnešus, un tā gals nav redzams,” viņš sacīja.
Kad gājiens sasniedza Svētā Marka baznīcu, organizatori jautāja demonstrantiem, vai viņi vēlas brīvprātīgi iesaistīties vēlēšanu novērošanā. Interesentiem baznīcā notika apmācība par vēlēšanu aizsardzību un novērošanu. “Vēlamies pārliecināties, ka vēlēšanas ir brīvas un godīgas un ka tiek ieskaitīta ikviena balss,” sacīja Atlantas vietējās politiskās organizācijas “Necessary Action Georgia” pārstāve Triša Mērfija. Viņa piebilda, ka cilvēki vēlas novērst iespējamu iejaukšanos vēlēšanās un nodrošināt, ka tās tiek pienācīgi uzraudzītas.