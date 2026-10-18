PIRMS un PĒC. Vandaļi Francijā izposta vēsturisku rātsnamu, kas pārdzīvoja divus pasaules karus
Maskās tērpti vandaļi tā saucamajos Francijas "studentu protestos" aizvadītajā dienā nodedzinājuši vēsturisko Limožas rātsnamu, kas tika uzcelts 1883. gadā.
Prefektūra paziņojusi, ka nekārtībnieki ēkā ielauzās ap pulksten 18.00, un to aizdedzināja. Sociālajos tīklos ievietotajos kadros redzams, ka ēku pārņēmušas liesmas, kā rezultātā sabrūk tās smaile. Ugunsgrēka rezultātā vēsturiskais rātsnams, kas ir viens no Limožas pilsētas simboliem, tika teju pilnībā iznīcināts.
Prefektūra ziņo, ka pēc izskaukuma saņemšanas uz notikuma vietu nekavējoties steidzās ugunsdzēsēji, tomēr ēku izdevās glābt vien daļēji. Pēc uzbrukuma rātsnamam "demonstranti" izlaupīja arī vairākus uzņēmumus Žana Žoresa ielas apkārtnē. Departamenta prefekts Moriss Barats nosodījis gan rātsnama aizdedzināšanu, gan citus vardarbīgos incidentus pilsētā.
Kā ziņo amatpersonas, aptuveni 2000 demonstranti Limožā sāka pulcēties ap plkst. 14.00, viņu vidū, pēc predektūras teiktā, bija arī vairāk nekā 500 cilvēku, kuri "apzināti centušies eskalēt situāciju". Daļa "protestētāju" sāka apmētāt drošības spēkus ar dažādiem priekšmetiem, kā rezultātā četri policisti guva nopietnākus ievainojumus, tika iznīcinātas arī četras policijas automašīnas. Pēc tam "protestētāji" bloķētja A20 automaģistrāli un vēlāk virzījās uz pilsētas centra pusi. Saistībā ar protestiem reģionā aizturēti 19 cilvēki un izmeklēšana turpinās.
Vēsturiskā rātsnama būvniecība sākās 1879. gadā, bet ēka tika atklāta 1883. gada 14. jūlijā. Limožas mērs Gijoms Gerēns uzsvēra, ka visiem ir tiesības protestēt un demonstranti ir jāuzklausa, taču piebilda, ka neapmierinātība neattaisno sabiedriskā īpašuma iznīcināšanu. Viņš notikušo vardarbību nosauca par nepieņemamu.
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Francijas Iekšlietu ministrija lēš, ka demonstrācijās visā valstī piedalījās ap 550 000 cilvēku, tostarp aptuveni 110 000 Parīzē. Galvaspilsētā tika dedzinātas mašīnas, ievainoti policisti un izlaupīti vairāki luksusa veikali. Policija pūļa izklīdināšanai izmantoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Francijas prezidents Emanuels Makrons sociālajos tīklos paziņoja, ka vardarbībai valstī nav vietas, un norādīja, ka par prefektūru, veikalu un rātsnamu demolēšanu vainīgie tiks saukti pie atbildības.