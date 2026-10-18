Jaunākais par Lietuvā nokritušo dronu: tā atlūzas trāpījušas garāmbraucošai automašīnai
Lietuvas ziemeļos, Pasvales rajonā netālu no Latvijas robežas, svētdienas rītā nogāzies un eksplodējis bezpilota lidaparāts, kas valsts gaisa telpā ielidojis no kaimiņvalsts Polijas. Incidentā cietusi garāmbraucoša civilā automašīna, taču cilvēki nav cietuši, apstiprina Lietuvas amatpersonas.
Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra (NKVC) vadītājs Vilmants Vitkausks raidsabiedrībai LRT atklāja, ka avarējušais objekts, visticamāk, bijis Ukrainas drons. Tiek pieļauts, ka tas valsts gaisa telpā nokļuvis saistībā ar vērienīgo nakts uzbrukumu Sanktpēterburgas reģionam Krievijā.
Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs žurnālistiem sniedza sīkākas detaļas par notikušo uz zemes. Drona atlūzas trāpījušas kādai automašīnai, kas tobrīd pārvietojusies pa ceļu no Biržiem uz Pasvali. "Autovadītājs izdzirdēja sprādzienu, un atlūzas sabojāja viņa personīgās automašīnas durvis. Acīmredzot notikusi eksplozija – vismaz tāda ir sākotnējā informācija, ko esam saņēmuši no cilvēka notikuma vietā," skaidroja premjers.
Reaģējot uz gaisa telpas pārkāpumu, gaisā nekavējoties tika pacelti iznīcinātāji, tomēr pārtvert vai vizuāli identificēt objektu neizdevās. Kā skaidroja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns, lidojumu būtiski apgrūtināja sliktie laikapstākļi, kuru dēļ piloti lidaparātu vienkārši nevarēja saredzēt.
Ministrs Kauns uzsvēra, ka provizoriskie dati nešaubīgi liecina par drona ielidošanu no Polijas puses. "Esmu jau sazinājies ar Polijas aizsardzības ministru un lūdzis viņa valsti pievienoties izmeklēšanai, lai mēs šo incidentu varētu izpētīt kopīgi," piebilda politiķis.
Šobrīd drona atlūzas ir atrastas Juodžoņu ciemā (Pasvales rajonā, kas robežojas ar Latvijas Bauskas novadu). Notikuma vieta ir norobežota, un policija turpina darbu, lai apkopotu visus precīzos faktus par šo incidentu.