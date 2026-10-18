Leipcigas lidostas tuvumā atkal konstatēts aizdomīgs incidents
Sestdienas vakarā konstatēts, ka sagāzta daļa Leipcigas lidostas drošības žoga, pavēstīja policija, pieļaujot, ka žogu taranējis auto.
"Ar lielu ticamību var apgalvot, ka caur žogu ir iebraucis kāds automobilis," paziņoja policijas preses sekretāre. "Tomēr, pārbaudot lidostas teritoriju, neizdevās atrast nedz automašīnu, nedz personas, kam nav tiesību tur atrasties."
Saskaņā ar laikraksta "Bild" informāciju žogs pārrauts lidostas daļā, kur atrodas trīs Krievijas kravas lidmašīnas, kam 2022. gadā - pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā - tika aizliegts izlidot no lidostas.
Lidostas ziemeļu daļas darbs uz laiku bija apturēts, un uzņēmuma "Amazon" lidmašīnas bija spiestas izmantot dienvidu skrejceļu.
4. augustā Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnām tika atrasts drons ar sprāgstvielām.
Saskaņā ar mediju informāciju vēl viens drons, visticamāk, ietriecās DHL kravas lidmašīnā dažas minūtes pēc pirmā bezpilota lidaparāta pamanīšanas. Vācijas varasiestādes uzskata, ka tas bija Krievijas sabotāžas akta mēģinājums.